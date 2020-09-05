Опубликована запись переговоров Берлина и Варшавы по делу Навального: «Во время войны всякие методы хороши»

Белорусские СМИ опубликовали запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным, сообщает РИА «Новости» .

Накануне правительство Германии сообщило, что Навального отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок».

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признаков такого преступления не выявили.

Перехваченные переговоры Берлина и Варшавы, как отметили в Минске, проливают свет на позицию Европы по делу оппозиционера.



— Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?

— Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

— Отравление подтверждается точно?

— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.

— Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

— Этим и занимаемся. А как ваши дела в Белоруссии?

— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

— Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.

Владимир Путин и Ангела Меркель 11 января 2020 года. Kremlin.ru

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело Навального сфальсифицировали и пообещал предъявить доказательства.

Напомним, утром 20 августа самолет, в котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Вечером 21 августа медики разрешили вывезти пациента в Германию — он находится в состоянии искусственной комы.

В берлинской клинике Charite заявили об обнаружении «сильного яда» в организме Навального. Генпрокуратура не видит оснований для уголовного дела об отравлении.