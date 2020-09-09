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Жизнь

Омский врач назвал «фантастическим» диагноз Навального, поставленный в Германии

Главный токсиколог Сибирского федерального округа (СФО) и Омской области Александр Сабаев прокомментировал диагноз, который оппозиционеру Алексею Навальному поставили в Германии, сообщает РИА «Новости».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Сабаев подчеркнул, что диагноз «отравление», поставленный Навальному, является неподтвержденным «фантастическим предположением».

«Очень удивительно. Но это даже не диагноз. Это какая-то даже не версия, а какая-то фантастика. Просто какое-то фантастическое предположение или заключение, не подтвержденное ни документально, ни клинически, никаким образом», — отметил медик.

По словам Сабаева, немецкие медики даже не знают динамику в лечении Навального, поскольку они не контактировали с больницей в Омске.

При этом, добавил он, в медицинской общественности принято негласное правило — делиться информацией, мнениями, впечатлениями о течении заболевания.

Напомним, 7 сентября Навального, который находится берлинской клинике Charite, вывели из комы. В это состояние его искусственно ввели 20 августа — самолет, в котором оппозиционер летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.

Вечером 21 августа медики разрешили вывезти пациента в Германию. В немецкой клинике заявили об обнаружении «сильного яда», Генпрокуратура не видит оснований для уголовного дела об отравлении.

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