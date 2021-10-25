Малинкович призвал коллег по АКЗС дружно отметить День рождения ВЛКСМ

Депутат-коммунист АКЗС Сергей Малинкович («Коммунисты России») призвал своих коллег 28 октября отправиться к бюсту Героя Советского Союза Александру Матросову и возложить там цветы в честь 103-й годовщины со дня создания Всесоюзного Ленинского Комсомола. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Он считает, что «было бы прекрасно», если бы председатель АКЗС Александр Романенко перед и после сессии собрал всех депутатов и повел бы к бюсту.

Можно было бы пригласить и губернатора Виктора Томенко, уверен Малинкович.

«Или же можно сходить к памятному камню на площади Сахарова, где комсомольцы в 1968-м году закладывали капсулу времени, но уж больно название у площади некомсомольское», — предложил альтернативу депутат.

Он считает, что каждая фракция с удовольствием возложила бы к монументу героическому комсомольцу цветы, а также предложил установить в Барнауле отдельный памятник Ленинскому Комсомолу.

Кстати, самого Малинковича на октябрьской сессии не будет, поскольку депутат находится в плановом отпуске.