Мария Мотузная требует у государства 1 млн рублей компенсации за причинение морального вреда

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, которая уехала из города поле обвинений в экстремизме из-за репоста в соцсетях, потребовала у государства 1 млн рублей компенсации за причинение ей морального вреда. Соответствующее заявление она подала в Центральный районный суд Барнаула, написал в своем телеграм-канале Павел Чиков, глава правозащитной группы «Агора».

Ответчиком Мотузная указала Минфин России в лице управления Федерального казначейства по Алтайскому краю. Третьим лицом она обозначила прокуратуру края.

Напомним, летом прошлого года девушку обвинили по двум статьям Уголовного кодекса РФ: за возбуждение ненависти либо вражды и за оскорбление чувств верующих. Обвинение строилось на показаниях двух студенток РАНХиГС, которых оскорбили репосты на заброшенной странице Мотузной «ВКонтакте».

В частности, эксперты обнаружили оскорбление в изображении крестного хода, который идет по грязной дороге с лужами, сопровождающимся текстом «Две главные беды России». Также в тексте одной из картинок лингвистическая экспертиза усмотрела «унижение представителей негроидной расы».

Дело Мотузной дошло до суда. Однако осенью президент России Владимир Путин высказался о необходимости смягчить антиэкстремистские статьи. Дело Мотузной направили обратно в прокуратуру, а затем и вовсе закрыли. А сама фигурантка уехала за границу: сначала на Украину, а затем в Литву.

Павел Чиков,

глава правозащитной группы «Агора»:

На основании доноса Марию неоднократно допрашивали, склонили к явке с повинной, обыскивали ее дом, возили на допрос маму и бойфренда, отбирали подписку о невыезде, скопировали личную информацию с мобильного телефона, провели психиатрическую экспертизу, включили в список экстремистов.

Эти обстоятельства и стали основанием для определения суммы иска.