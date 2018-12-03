Мария Захарова заявила, что Россия защищает Европу от варварства и тирании

Мария Захарова написала в facebook, что «именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений».
По ее словам, на Украине идет «война против собственного народа».
Официальный представитель МИД РФ добавила, что четкую характеристику происходящему на Украине дал бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, который заявил, что в ФРГ не должны позволить Украине втянуть страну в войну (а именно это в Киеве и пытались сделать).