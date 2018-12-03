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Политика
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Мария Захарова заявила, что Россия защищает Европу от варварства и тирании

2 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европу от варварства, милитаризма и агрессии защищает Россия, а не Украина. Так она прокомментировала слова Петра Порошенко о якобы готовящемся в России захвате Мариуполя и Бердянска, пишет ТАСС.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

Мария Захарова написала в facebook, что «именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений».

По ее словам, на Украине идет «война против собственного народа».

Официальный представитель МИД РФ добавила, что четкую характеристику происходящему на Украине дал бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, который заявил, что в ФРГ не должны позволить Украине втянуть страну в войну (а именно это в Киеве и пытались сделать).

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