Маститый украинский экстремист призвал к охоте на «московских попов»

Дмитрий Ярош,
депутат верховной рады Украины:
Охота" на московских попов — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!
С этим призывом известный националист и нардеп официально обратился лично к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, спикеру рады Андрею Андрея Парубию, его заместителю Ирине Геращенко и многим другим депутатам.
Напомним, что накануне в Киеве прошел т.н. «объединительный собор», на котором местные раскольнические церкви сошлись вместе и избрали себе начальника. В УПЦ МП назвали это собрание «сатанинским» и отказались принимать участие в таком соборе. После этого Ярош и объявил охоту на священников, которых он считает «московским попами».