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Маститый украинский экстремист призвал к охоте на «московских попов»

Охотиться на священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) призвал депутат верховной рады Дмитрий Ярош. Экс-глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» потребовал изгнать из страны «московских попов», пишет Life.ru со ссылкой на страницу Яроша в Facebook.

Киев. Площадь Независимости.
Киев. Площадь Независимости.
Светлана Щемелёва

Дмитрий Ярош,
депутат верховной рады Украины:

Охота" на московских попов — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!

С этим призывом известный националист и нардеп официально обратился лично к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, спикеру рады Андрею Андрея Парубию, его заместителю Ирине Геращенко и многим другим депутатам.

Напомним, что накануне в Киеве прошел т.н. «объединительный собор», на котором местные раскольнические церкви сошлись вместе и избрали себе начальника. В УПЦ МП назвали это собрание «сатанинским» и отказались принимать участие в таком соборе. После этого Ярош и объявил охоту на священников, которых он считает «московским попами».

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