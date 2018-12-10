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Жизнь
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Порошенко обратился к церкви с просьбой помочь вернуть задержанных в Керченском проливе моряков

Петр Порошенко обратился к Украинской православной церкви с просьбой посодействовать в возвращении в страну украинских моряков, задержанных в России. В УПЦ ответили, что уже давно ведут переговоры с российской стороной на эту тему, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл заинтересован в этом, сообщает «Газета.ру».

Украинские корабли в акватории России.
Украинские корабли в акватории России.
ps.fsb.ru

По данным пресс-службы украинского президента, с просьбой «немедленно связаться с Москвой» он обратился к предстоятелю УПЦ Онуфрию. Однако результатов пока нет.

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент заявил ТАСС, что украинская церковь постоянно ведет переговоры с российской стороной о возвращении украинских граждан на родину. В частности, обсуждаются вопросы о возвращении военных моряков, которые были задержаны в Керченском проливе.

«Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх (Кирилл, прим. ТАСС) очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты», — отметил архиепископ Климент.

Священнослужитель также подчеркнул, что все пленные, которых освободили за последние несколько лет, вернулись домой при поддержке митрополита Онуфрия и непосредственном участии украинской церкви.

Напомним, 24 украинских моряка, возвращения которых ожидает Порошенко, арестованы в России как подозреваемые в незаконном пересечении границы. Из заключили под стражу как минимум до 25 января.

Инцидент в Черном море

25 ноября три судна ВМС Украины задержали в районе Керченского пролива после незаконного пересечения российской границы и опасного маневрирования в течение нескольких часов. На приказы и предупреждения российских силовиков украинцы не реагировали. В результате сотрудники ПУ ФСБ РФ захватили два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир. При задержании были ранены три гражданина Украины. Российский корабль пошел на таран.

При этом украинские моряки настаивают на том, что заранее предупреждали российскую сторону о плановом переходе из Одессы в Мариуполь. В ПУ ФСБ утверждают, что Украина не подавала заявку на движение и стоянку судов в Керченском проливе. 26 ноября Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране — оно будет действовать с момента подписания до 26 января 2019 года. Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности.

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