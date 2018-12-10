Порошенко обратился к церкви с просьбой помочь вернуть задержанных в Керченском проливе моряков

Петр Порошенко обратился к Украинской православной церкви с просьбой посодействовать в возвращении в страну украинских моряков, задержанных в России. В УПЦ ответили, что уже давно ведут переговоры с российской стороной на эту тему, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл заинтересован в этом, сообщает «Газета.ру».