Порошенко обратился к церкви с просьбой помочь вернуть задержанных в Керченском проливе моряков

По данным пресс-службы украинского президента, с просьбой «немедленно связаться с Москвой» он обратился к предстоятелю УПЦ Онуфрию. Однако результатов пока нет.
Глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент заявил ТАСС, что украинская церковь постоянно ведет переговоры с российской стороной о возвращении украинских граждан на родину. В частности, обсуждаются вопросы о возвращении военных моряков, которые были задержаны в Керченском проливе.
«Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх (Кирилл, прим. ТАСС) очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты», — отметил архиепископ Климент.
Священнослужитель также подчеркнул, что все пленные, которых освободили за последние несколько лет, вернулись домой при поддержке митрополита Онуфрия и непосредственном участии украинской церкви.
Напомним, 24 украинских моряка, возвращения которых ожидает Порошенко, арестованы в России как подозреваемые в незаконном пересечении границы. Из заключили под стражу как минимум до 25 января.
Инцидент в Черном море
25 ноября три судна ВМС Украины задержали в районе Керченского пролива после незаконного пересечения российской границы и опасного маневрирования в течение нескольких часов. На приказы и предупреждения российских силовиков украинцы не реагировали. В результате сотрудники ПУ ФСБ РФ захватили два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир. При задержании были ранены три гражданина Украины. Российский корабль пошел на таран.
При этом украинские моряки настаивают на том, что заранее предупреждали российскую сторону о плановом переходе из Одессы в Мариуполь. В ПУ ФСБ утверждают, что Украина не подавала заявку на движение и стоянку судов в Керченском проливе. 26 ноября Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране — оно будет действовать с момента подписания до 26 января 2019 года. Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности.