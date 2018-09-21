Матвиенко искренне заявила, что Россия готова выйти из Совета Европы

«У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно. Мы ведем четыре года переговоры, и все стоит на мертвой точке», — пояснила Матвиенко.

Почему Россия лишилась полномочий

Россию лишили права участия в голосованиях, заседаниях уставных органов и мониторинговой деятельности ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма, которое европейские парламентарии отказались признать законным. Изначально ограничения действовали до 2015 года, когда права российской делегации должны были официально восстановить. Однако по инициативе британского парламентария Роберта Уолтера этот вопрос вынесли на голосование и лишили Россию права голоса, пишет РБК.



В 2016-м российская делегация отказалась от участия в работе ПАСЕ, а с 2017 года Москва перестала выплачивать членские взносы.

Что такое Совет Европы

СЕ занимается содействием сотрудничеству между странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и расширения культурных связей. Одним из самых значительных достижений СЕ считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, пишет zlobodnevno.com.