Читайте нас в соцсетях
21 сентября 21°C
Новости
Вся лента
Политика
110

Матвиенко искренне заявила, что Россия готова выйти из Совета Европы

Россия может выйти из Совета Европы, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, пишет РИА Новости.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

«У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно. Мы ведем четыре года переговоры, и все стоит на мертвой точке», — пояснила Матвиенко.

Почему Россия лишилась полномочий

Россию лишили права участия в голосованиях, заседаниях уставных органов и мониторинговой деятельности ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма, которое европейские парламентарии отказались признать законным. Изначально ограничения действовали до 2015 года, когда права российской делегации должны были официально восстановить. Однако по инициативе британского парламентария Роберта Уолтера этот вопрос вынесли на голосование и лишили Россию права голоса, пишет РБК.

В 2016-м российская делегация отказалась от участия в работе ПАСЕ, а с 2017 года Москва перестала выплачивать членские взносы.

Что такое Совет Европы

СЕ занимается содействием сотрудничеству между странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и расширения культурных связей. Одним из самых значительных достижений СЕ считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, пишет zlobodnevno.com.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка