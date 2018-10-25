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Матвиенко резко раскритиковала главу Минтруда, заявившего о «беспрецедентном росте зарплат»

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин не является экспертом в курируемых им вопросах, а его ответы чересчур «размытые», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

Многие высказывания Топилина не понравились спикеру Совфеда.

«В социальной сфере надо уметь принимать решения. Вы — главный человек в правительстве по социальной тематике», — цитирует «Ридус» Матвиенко.

В многочисленных домах культуры и домах престарелых инфраструктура морально устарела, напомнила спикер. По словам Матвиенко, она «с трудом выбила» у Минфина около 300 миллионов рублей на ремонт пяти социальных объектов.

«Звонит мне министр труда и соцзащиты и вместо того, чтобы сказать „спасибо, поможем“, говорит: а я против, не успеют освоить», — с негодованием отметила Матвиенко.

Критика в адрес министра труда и соцзащиты прозвучала во время правительственного часа, где сенаторы задавали вопросы Топилину о реализации госпрограммы по социальной поддержке граждан, пишет ura.ru. Во время своей речи он заявил, что в России зарплаты растут «беспрецедентными темпами». На рост зарплаты, по словам Топилина, повлияло также выполнене майских указов президента 2012 года по отдельным категориям бюджетников, заявил глава ведомства. Данные, на которые ссылается руководитель Минтруда и соцзащиты, взяты за январь-август 2018 года.

После этого заявления пользователи сети возмутились из-за этого высказывания.

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