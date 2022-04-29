29 апреля
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Политика

Медведев предложил решить задачку: сколько украдут от нового транша США для Украины

Секретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале представил в виде математической задачи свои рассуждения о новой помощи США для Украины.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Медведев предложил ответить на два вопроса и назвал условие задачи.

Условие: президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с предложением выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины, из которых 20 — на армию, а остальное — на экономику и гуманитарную помощь.

Вопрос № 1: сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации президент Украины Владимир Зеленский с окружением, сколько украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена?

Вопрос № 2: какое время потребуется на качественный распил этой суммы?

Напомним, накануне Байден запросил у Конгресса дополнительную помощь для Украины в размере 33 млрд долларов.

Ранее Медведев рассказал о гиперинфляции и дефолте для стран ЕС.

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