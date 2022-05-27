Медведев рассказал про Россию будущего: без «военного коммунизма» и «второго Госплана»

Медведев отметил, что Россия переживает «экстремальное время», однако «ткань общероссийского рынка и принципы работы на рынке» нельзя разрушать.

«Мы второй Госплан не создаем, у нас не плановая экономика, и именно поэтому справедливо говорить о том, что основные законы, которые регулируют закупки на рынке, рыночные законы, должны остаться с известными изменениями», — сказал он на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности».

По мнению Медведева, в противном случае страна «попадет в другую крайность» и «наступит военный коммунизм».

«А он нам не нужен, мы современная страна, и чтобы там про нас ни говорили, мы хотим развиваться по нормальным законам», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Ранее Медведев предупредил, что Россия может загнать под лед «русофобов».