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Политика

Медведев рассказал про Россию будущего: без «военного коммунизма» и «второго Госплана»

Замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Россия хочет развиваться по нормальным законам рынка, сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Медведев отметил, что Россия переживает «экстремальное время», однако «ткань общероссийского рынка и принципы работы на рынке» нельзя разрушать.

«Мы второй Госплан не создаем, у нас не плановая экономика, и именно поэтому справедливо говорить о том, что основные законы, которые регулируют закупки на рынке, рыночные законы, должны остаться с известными изменениями», — сказал он на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности».

По мнению Медведева, в противном случае страна «попадет в другую крайность» и «наступит военный коммунизм».

«А он нам не нужен, мы современная страна, и чтобы там про нас ни говорили, мы хотим развиваться по нормальным законам», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Ранее Медведев предупредил, что Россия может загнать под лед «русофобов».

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