Мишустин объявил о начале эксперимента, который приведет к сокращению чиновников

На первом этапе в эксперименте примут участие только четыре федеральных ведомства — Минтруд, Минэнерго, Росреестр и Росздравнадзор. В дальнейшем к этой работе подключатся остальные органы власти.
Суть изменений в том, что теперь при проведении тестирования кандидатов на замещение вакантной должности ведомства будут вносить оценочные листы в специальную общую базу данных. Сейчас система оценки кандидатов децентрализована и фактически закрыта от посторонних глаз, что вызывает серьезные подозрения об определенном «кумовстве» при зачислении в чиновники.
«В рамках эксперимента планируется использовать сформированную экспертами общую базу оценочных заданий. Помимо профильных вопросов, связанных с должностными обязанностями каждого кандидата, в ней сохранится базовая часть, проверяющая знание Конституции, основ государственной службы, антикоррупционного законодательства», — отмечают в правительстве.
Михаил Мишустин подчеркнул, что эксперимент является лишь часть большой работы по повышению эффективности государственного аппарата. О начале реформы в госслужбе было объявлено в конце 2020 года. ель — повысить эффективность работы чиновников и их уровень профессиональной компетентности.
По результатам реформы организационная структура госорганов должна быть приведена к единому стандарту, численность центральных аппаратов уже сократилась на 5%, а территориальных органов — на 10%.