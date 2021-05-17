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Политика

Мишустин объявил о начале эксперимента, который приведет к сокращению чиновников

В правительстве России дан старт экспериментальному пилотному проекту по тестированию кандидатов в чиновники. Фактически органы государственной власти создадут единую базу, где будут хранится все тестовые оценки соискателей. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина 16 мая.

Экзамен.
Экзамен.
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На первом этапе в эксперименте примут участие только четыре федеральных ведомства — Минтруд, Минэнерго, Росреестр и Росздравнадзор. В дальнейшем к этой работе подключатся остальные органы власти.

Суть изменений в том, что теперь при проведении тестирования кандидатов на замещение вакантной должности ведомства будут вносить оценочные листы в специальную общую базу данных. Сейчас система оценки кандидатов децентрализована и фактически закрыта от посторонних глаз, что вызывает серьезные подозрения об определенном «кумовстве» при зачислении в чиновники.

«В рамках эксперимента планируется использовать сформированную экспертами общую базу оценочных заданий. Помимо профильных вопросов, связанных с должностными обязанностями каждого кандидата, в ней сохранится базовая часть, проверяющая знание Конституции, основ государственной службы, антикоррупционного законодательства», — отмечают в правительстве.

Михаил Мишустин подчеркнул, что эксперимент является лишь часть большой работы по повышению эффективности государственного аппарата. О начале реформы в госслужбе было объявлено в конце 2020 года. ель — повысить эффективность работы чиновников и их уровень профессиональной компетентности.

По результатам реформы организационная структура госорганов должна быть приведена к единому стандарту, численность центральных аппаратов уже сократилась на 5%, а территориальных органов — на 10%.

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