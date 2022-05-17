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Политика

Мишустин отменил правительственную премию театральному режиссеру

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

В документе сказано, что бывший художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас исключается из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации в области культуры за 2021 год.

Согласно ранее подписанному распоряжению, Туминасу была присуждена премия за значительный вклад в развитие российской культуры, а именно за постановку «Царь Эдип», напоминает bfm.ru.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Худрук театра имени Вахтангова Туминас с 6 мая прекратил свою работу в театре.

В конце февраля директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что Туминас с 9 февраля стал «свободным художником — художественным руководителем» театра. По словам режиссера, он принял решение передать административные обязанности директору театра из-за возраста и проблем со здоровьем.

В апреле спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой сообщил, что Туминас уехал из России в Литву.

Ранее в Театре Российской армии погиб мужчина: упал с балкона на двух женщин.

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