Дискуссия. Почему на Алтае часто говорят «пора валить» и как это изменить?

Алтай — один из самых проблемных в Сибири по миграционной убыли: с 1990 года, по данным крайстата, его население сократилось на 290 тыс. человек. Тема трудная и болезненная — полтора года назад прежний губернатор края даже сделал по этому поводу громкое заявление: «Меня обстреливают из револьвера миграционных показателей». В редакции altapress.ru подискутировали на тему, можно ли изменить тенденцию, чем плоха популярная фраза «Пора валить» и как привлечь людей на Алтай.

В Барнауле положительная демографическая динамика достигается не за счёт увеличения рождаемости и снижения смертности, а за счёт миграции внутри края.

Надежда Скалон , обозреватель. Altapress.ru

«Мы не крепостные»

Я часто слышу о том, что нужного специалиста у нас днем с огнем не найти, все «валят», и этот отток населения надо как-то остановить.

А спроси какого-нибудь директора, который прилюдно сокрушается по этому поводу: как бы сам он отнесся к тому, чтобы его родное чадо поехало учиться в хороший московский вуз, а потом где-нибудь там и приземлилось?

Большинство возражать не будет. Лично я обоих благословила. И думаю: где бы здесь мои сын и дочь получили такое образование, такую практику и кругозор? Нет в наших вузах такого. Может, проблема не в том, что «валят», а в том, что никто не хочет вернуться?

Плохо, что до недавнего времени эту тему обсуждали на грани нервного срыва. У нас либо: «Губернатор все делает неправильно», либо: «Так может утверждать только враг Алтая». Или вот другая крайность: уезжают, потому что СМИ рассказывают о красивой жизни в крупных городах.

Во-первых, нелепо объяснять ситуацию одной только политикой губернатора: скажем, в Забайкалье и Иркутской области миграционная убыль намного больше. Хотя да, и у нас есть «эмигранты», которые с кем-то из первых лиц не сработались. Есть и те, кто бежал от несправедливого уголовного преследования или затхлой бюрократии. Их даже, возможно, не мало. Но все же это единицы в общем потоке.

Массовый отток населения с юга Сибири начался еще в 1960-х. Ехали, потому что в село приходили новые технологии и появлялись избыточные работники. Ограничения на передвижения ослабевали — отток усиливался.

Крайком КПСС , 1960-е гг. vk.com/official.barnaul

Количество прибывающих сильно превысило количество выбывающих только в 1990-е, когда люди бежали к нам из Средней Азии и Казахстана, где было страшно оставаться. Ну, а теперь сальдо снова не в нашу пользу. Едут в Новосибирск, Екатеринбург, Самару, многие — сразу в Москву или Питер.

К тому же Алтай — это край мигрантов и их потомков: в войну сюда перевезли 100 заводов с людьми, в 1950-е приехали тысячи целинников. И это не может не влиять на общий настрой: мигранты — люди, которым легче сорваться с места, они росли на рассказах о дедушках из прекрасного далека и вузе, где учился отец. Я жила в разных регионах страны, и нигде не слышала так часто, как на Алтае: «Пора валить». Воспринимаю эту фразу спокойно: люди не крепостные и вправе выбирать.

Что с этим делать? Думаю, эту реальность надо осознать и научиться в ней жить и работать. Мантрами о повышении престижа какой-то профессии, о возвращении к распределению выпускников здесь точно ничего не изменить.

Во-вторых, из этого не следует, что можно вообще «забить» на дефицит квалифицированных и инициативных кадров, и пусть себе идет как идет. Недавно «Алтапресс» провел экспертный совет, где банкиры с тревогой сказали: нет предпринимательской инициативы, некого кредитовать, ничего не развивается. Дело, как вы поняли, не только в банках.

Между тем, мы еще не оценили (а жаль), какую роль сыграли те уже готовые специалисты, которые в 1990-х приехали к нам из южных республик СССР. Они открывали новые кафедры, создавали новые научные направления и бизнесы.

И их могло бы быть больше, если б Алтай их значение тогда понимал. И если бы он понял это сейчас. Репатрианты-предприниматели, ученые, управленцы, люди, который знают и любят Алтай и имеют здесь социальные связи, — это наш ресурс.

Изменят ли они общий настрой? Не думаю. Всю молодежь нам не удержать. И они могут стать мотором нового развития края. А мотор нам очень нужен.

Что может привлечь людей? Есть точка зрения: хорошо платите и люди потянутся. Мне эта идея симпатична. Если у тебя есть хороший заработок, можешь жить, где угодно.

Однако, объективно говоря, трудно конкурировать с Москвой, где можно сразу получить зарплату в пять раз больше, чем здесь. Все же предположу: профессионалам, кроме зарплаты, нужно кое-что еще. И Алтай мог бы им это дать — была б на то политическая воля.

Чуть больше возможностей. Больше свободы для самореализации и творчества. И не только бизнесменам — художникам, урбанистам, актерам, преподавателям. Здесь приходится признать: очень уж душно было предприимчивым и творческим людям в регионе, где губернатор учил врачей лечить, учителей учить, строителей строить, а актеров играть.

За последние 10−15 лет лишь единицы из сотен наших «понауехавших» и успешных земляков приехали сюда, чтобы реализовать здесь более-менее крупный и важный проект. Но этого слишком мало, чтобы на что-то повлиять.

Юрий Пургин. Олег Богданов

«Не „валить“, а найти себя»

В экономической свободе наших людей я тоже вижу благо. У тебя есть компетенции, соответствующие международным стандартам, у тебя есть амбиции, когда ты готов к работе на самом высоком уровне, но не можешь реализовать себя в регионе. Тогда — вперед, к новым вершинам.

Но категорически не принимаю новомодное выражение: «Пора валить». И схожее с ним «делать ноги». «Валят», по-моему, неудачники или равнодушные люди. Лучшие «не валят», они уезжают в Москву не за песнями. И ничего плохого в этом нет.

В свое время я тоже выбрал свободу — после окончания университета уехал от родителей из Екатеринбурга. Но не в Москву, а на Алтай. Вполне осознанно, чтобы самостоятельно встать на ноги с молодой женой и сыном. Думал, что ненадолго, а оказалось — на всю жизнь. Чему, кстати, несказанно рад.

Потому что теперь у меня есть любимое дело и место, есть созданный с единомышленниками корабль — издательский дом «Алтапресс», который уверенно преодолевает все политические и экономические бури на протяжении почти 30 лет. Сегодня в «Алтапресс» приезжают учиться коллеги не только со всей России, но и из ближнего зарубежья.

Арт-директор нашего издательского дома Алексей Шелепов (вы все его знаете по Журавлику — международной эмблеме «Бессмертного полка, рожденной на Алтае) как-то назвал Барнаул — „тихой столицей“. В этом определении скрыта наша с Алексеем да и многими знакомыми мне нашими земляками амбициозная философия: мир, если ты этого очень захочешь, может вращаться вокруг тебя.

Вид на Барнаул. Новостройки. Речной вокзал. Анна Зайкова

Но для этого ты должен прекратить суетиться и сосредоточиться на своем деле. Я считаю, что в отличие от мегаполисов — Барнаул одно из более подходящих для этого мест. Мой любимый креатор Кевин Робертс, который много лет возглавлял всемирно известное агентство Saachi & Saachi, тоже предпочитает „жить на отшибе“ — в Новой Зеландии.

Да что далеко ходить: Вадим Смагин живет и развивает родное село Бочкари, будучи гендиректором одноименной не маленькой компании. „Ну, вы еще назовите Александра Ракшина“, — слышу голос возможного оппонента. И назову. Ведь до того, как Александр Федорович стал „самим Ракшиным“, он был здесь простым учителем физкультуры, а когда мы познакомились с ним, купил автолавку и на звероферме хозяйствовал.

Пример из другой, быть может, более близкой для вас области, — Владимир Завертайлов — владелец желтого одномоторного самолета и компании „Сибирикс“, работающей из Барнаула со всем миром в интернет-индустрии. Примеры можно продолжить…

В „Аниксе“, торговой компании, сеть магазинов которой вы тоже прекрасно знаете, недавно так сформулировали свою миссию: „Аникс“ — для того, чтобы люди решались на лучшую жизнь на своей земле». Решиться на лучшую жизнь не в Москве, а на своей земле, конечно, не просто. Но в Бийске (именно там расположена штаб-квартира компании) не намерены опускать рук.

Две недели тому назад мы рассказывали, как в офисе «Аникса» провели масштабную деловую игру со старшеклассниками «Предпринимательский полигон», где бийские предприниматели рассказывали о своих новых проектах, а школьники придумывали, как их продвинуть в крае. Общая цель — помочь ребятам почувствовать пульс городской жизни, понять, насколько может быть интересна жизнь в родном городе, если стать соучастниками ее творения.

Я полагаю, что нам сегодня в регионе реально не хватает вдохновляющих инициатив. Новых историй успеха. Предложений к сотворчеству. И далеко не все здесь решают деньги. Деньги — как измерение созданного, безусловно, да. Но еще и драйв, и желание первенства, и перспектива. И, конечно же, поощрение любых прорывных идей, их поддержка, разбюрокрачивание этого процесса.

А еще — здоровая конкуренция, какая сегодня складывается, например, в пищевой и перерабатывающей отрасли края, где некоторые наши предприниматели добиваются высших результатов и производят действительно уникальные вкусные продукты. Возможно, прежняя команда управленцев, сориентированная на вертикаль, о драйве думала не особо. Что же, теперь есть шанс у команды другой. Уже не совсем местной.

Но ведь новый губернатор не с Марса к нам десантировался. И карьеру сделал у себя в родном крае. Я надеюсь, что Алтай через некоторое время станет для него родным. А если мы вместе (бизнес, общество, власть) сумеем сделать свой край привлекательнее для жизни и предпринимательства, появится и у нас в «тихой столице» весьма заманчивые предложения для юных и дерзких, которые хотели бы реализовывать себя на все сто.

А мантры и заклинания, как и команда «всем оставаться на своих местах» тут, действительно, не помогут.

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