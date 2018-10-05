Мнение редакции. Платить ли алтайским чиновникам «золотые парашюты»: за и против

В правительстве Алтайского края начались отставки . Однако в нашей стране бюджету не просто отделаться от увольняемого чиновника: некоторым приходится выплачивать огромное выходное пособие, называемое в народе «золотым парашютом». И если в крае такие выплаты в сотни тысяч рублей доступны тем членам правительства, кто уходит на пенсию или стал нетрудоспособным во время работы посту, то в других местах — и вполне себе молодым и здоровым. В редакции altapress.ru возникла дискуссия, стоит ли такое пособие давать отставным начальникам или нет.

За: «Ну , будьте честными»

Надежда Скалон , обозреватель. Altapress.ru

Наш, человек, по-моему, до сих пор не определился, как относиться к чиновникам. С одной стороны — «все они взяточники», «им главное власть», «по ним тюрьма плачет» и т.п. Короче, презумпция виновности.

С другой — предложи лично вам поменять место наемного сотрудника в частной фирме (где так и норовят нарушить Трудовой кодекс) или работу бизнесмена с его стрессами на должность в госучреждении — вы что выберете? Ну, будьте честными.

В чиновники уходят и журналисты независимых изданий, и бизнесмены, и преподаватели, и вчерашние оппозиционеры-критики. И никаких этических мук, да ведь?

И вот наезды на «золотые парашюты» чиновникам — они от этой нашей раздвоенности. Хотим ли мы, чтобы госслужащие хорошо выполняли свою работу и во власть приходили толковые люди? А то как же. А надо ли им предоставлять социальные гарантии? Ну, уж не-ет (дескать, совсем оборзели).

Однако не вижу в «золотых парашютах» ничего плохого. По сути, это выходное пособие. Вы же нормально относитесь к тому, что вам при увольнении его выплачивают, и будете возмущены, если покажут фигуру из трех пальцев?

У этих «золотых парашютов» как минимум две функции.

Во-первых, они должны защитить самого госслужащего, который работает на должности с высокой ответственностью и от которого зависит развитие отраслей, территорий, жизнь людей. При избрании нового губернатора таких начальников, как правило, меняют. Причем независимо от того, хорошо они работали или нет.

И кто пойдет работать на госслужбу (особенно сегодня, когда репрессии по отношению к чиновникам усилились), если знает, что через пять лет потеряет все и будет мыкаться в поисках работы по плечу? Только тот, кто надеется быстро наворовать или обеспечить себе запасной аэродром, лоббируя какую-то фирму — она уж трудоустроит.

Во-вторых, эти выходные пособия призваны защитить и сам госорган (и подведомственную ему территорию) от недобросовестного поведения. Чиновник, совершивший преступление и серьезный дисциплинарный проступок, «золотого парашюта», как правило, не получает.

Насколько обе задачи работают? Не идеально. В первую очередь, потому, что многие высшие чиновники уверены, что ни следствие, ни СМИ, ни оппозиционеры до них не доберутся, не схватят за руку и вовремя не разоблачат. И приземлятся они на грешную землю с комфортом — и с «парашютом», и с наворованным. И все же работают.

Признаю: в моей позиции есть слабые места. Например, то, что размер выходного пособия госслужащего не привязан к результату его работы. Но вы пробуйте честно и объективно оценить эту эффективность.

Взять среднюю зарплату в Алтайском крае. Мы по-прежнему в хвосте с самыми низкими показателями. Между тем, сравнивая зарплаты в разных регионах, мы сравниваем несравнимое.

Сколько на самом деле зарабатывают средний россиянин? Никто не знает. Потому что половина организаций ее скрывают, и все скрывают по-разному. Как можно оценить эффективность работы чиновника, если нет цифры, которая ее описывает? Да никак.

К тому же развитие региона зависит не только от чиновника. Вспомните, как только ни помогали бизнесмену из Ключевского района Юрию Титову построить его животноводческий комплекс «Западный» — и электричество подводили, и бюджетные субсидии давали. Чиновники расстарались, а результат не просто плохой. Хуже некуда.

Или попробуйте оценить результативность куратора культуры? Количество спектаклей? Чушь: в спектакли запишут все, что смогут. Качество спектаклей? А судьи кто? Зарплаты работников? Хорошее дело. Но об успехах культуры в регионе это может и не свидетельствовать. Увы.

Оценка работы чиновника, как и всего госоргана, по показателям эффективности — это всегда игра цифр, манипуляция со статистикой, и хуже того — стимул для чиновника выдавать желаемое за действительное. Так что попытки привязать выплаты к эффективности просто наивны.

В общем, я, скорее за «золотые парашюты», чем против, потому что это инструмент, который может работать. Хотя, конечно, устанавливая размеры выплат, нужно еще и совесть иметь.

Против: «За что дань?»

Андрей Никитин , издатель.

Я противник выплаты «золотых парашютов» увольняемым чиновникам. И это не связано с огульным «зажрались», а с чисто прагматическим вопросом: «За что?» Даже тем, кто собрался на пенсию или стал нетрудоспособным на службе, а уж тем более вполне себе трудоспособным. Постараюсь объяснить, почему.

Теоретически государство это же мы учредили? Наши предки давным давно договорились, что «страна наша обильна, но порядка в ней нет», и призвали князей, чтобы те этот порядок и поддерживали. А за это предки позволили князьям с дружиной ходить в полюдье и собирать дань. Эта дань и была тем довольствием государя и государственных людей, которое сейчас через века превратилась в различные выплаты трансформированной в новые формы власти.

Но ведь когда тот или иной князь с дружиной по каким-то причинам отходил от дел, ему же нельзя уже было ходить в полюдье за данью — этим занимался другой князь. Теперь уже он поддерживал порядок и взимал за это положенное довольствие. За что же было платить отставленному? Точно так же и с дружиной — пока служишь, получай. Не служишь, за что тебе платить?

Да, сейчас все не так упрощенно, но, по сути, по своему глубинному смыслу, власть современная ничем не отличается от власти прошлой. Если ты в ней, то полюдье и дань твои. Если ты вне ее — ты и вне этого довольствия.

А у нас получается, что человек уже за порядок не отвечает, но часть дани на некоторое время вперед он все равно как бы имеет. Пусть единовременно, но ведь эти же деньги откуда-то на него берутся. А откуда? Ведь на его месте уже сидит другой и получает все те блага, которые были положены отставленному. То есть, какое-то время платится и тому, кто уже работает, и тому, кто в отставке. И последнему, получается, ни за что. Из бюджета (сформированного в современном полюдье современной данью) за одну и ту же работу платят двум людям, а делает ее один.

Я противник того, чтобы государевы люди зарабатывали мало. Но пусть получают здесь и сейчас за то, что делают здесь и сейчас. А «золотые парашюты» — это дань за что? За то, что они уже ничего не делают.

Да, допускаю, что они делали очень многое в то время, когда были при власти. И, надеюсь, что делали это хорошо. Но за это им тогда хорошо и платили. И не только деньгами, но и массой других благ — длинным отпуском, особым медицинским обслуживанием, служебными квартирами, служебным транспортом, может быть, охраной, а также уважением и почетом.

Ты отвечал за многое, за то и имел, извините, не мало, если сравнить с тем, кто, может быть, тоже работал на государство, но на другом фронте. Допустим, в образовании. Или у педагогов есть хотя бы «позолоченные парашютики»?

Я даже не против того, чтобы у чиновников была бы высокая пенсия. Но это если он ушел на пенсию. Только это должна быть именно пенсия, а не дополнительный бонус сверх нее. И по утрате трудоспособности в стране существуют свои нормы выплат. Мне кажется, они должны быть одинаковыми для всех. Пусть это будет какой-то коэффициент от дохода, но не сверх того.

А если уволенный чиновник еще не достиг этого возраста, то пусть, например, по совету председателя правительства Дмитрия Медведва, идет в бизнес: там, как говорил премьер, можно заработать. Но, именно, заработать. А выплаты за то, что ты не будешь работать — это, по-моему, неправильно.