«Модная фотка важнее основной работы»: журналисты проанализировали Instagram алтайского думца-миллионера

«Новая газета» нашла несколько чиновников и депутатов, которые активно ведут Instagram, и сравнила их активность в соцсети с профессиональной деятельностью. В список тех, «для кого модная фотка порой становится важнее основной работы», попал депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

На странице единоросса Прокопьева появляется примерно четыре поста в неделю, а за пять лет существования аккаунта там набралось около тысячи сообщений.

«Большая их часть — посты со своими фото на фоне природы (или, например, модный „лук“ со стрелковым луком): по подсчетам штаба Навального, на создание таких фото Прокопьев, вероятно, тратит времени гораздо больше, чем на собственно депутатскую деятельность», — пишет издание.

Некоторые посты рассказывают о делах фармгиганта «Эвалар». Например, о поставке антисептиков и защитных средств в поликлиники. Журналисты вспомнили, что через месяц после этого сообщения на заводе случилась вспышка коронавируса.

Сообщения о рабочих встречах «утоплены» среди большого количества личных постов, считают в «Новой газете». Причем в рейтинге активности депутатов Александр Прокопьев занимает место в конце второй сотни, а о его встречах с избирателями известно очень мало.

Депутат входит в Комитет по охране здоровья, но «предпочитает не реагировать» на проблемы в здравоохранении Алтайского края, замечает автор статьи.

Ранее сообщалось, что Александр Прокопьев обзавелся катером почти за 8 млн рублей, а депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор перечислил в помощь медицинским работникам 350 тыс. рублей.