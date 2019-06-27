Москва предложила Киеву признать преступление украинских моряков в обмен на их освобождение

В Киеве получили ноту Москвы, в которой перечислили возможности для освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства. Однако рассматривать их и следовать им украинские власти не собираются. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он рассказал, что в ноте Москва «отчиталась» о своем нежелании выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву. По данным министра, российские власти потребовали, чтобы Украина признала «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма». Также, по его словам, представители российского МИД «потребовали действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России»

«Так не будет», — заверил Климкин, напомнив, что, по мнению Киева, «Россия должна немедленно и беспрекословно выполнить решение Международного трибунала, а именно освободить 24 украинских моряка и три корабля».

Напомним, после решения Трибунала ООН в МИД России отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться, а значит, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины. Москва продолжит отстаивать свою позицию.

Инцидент в Керченском проливе

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке. При этом украинская сторона утверждает, что оповещала о маневрах. Судна двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

Во время задержания были ранены три человека, находившихся на украинских судах. В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет. Всех украинских моряков арестовали. Ранее утверждалось, что их могут обменять на российских заключенных.