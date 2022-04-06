Может ли Россия вернуть замороженные резервы? Аналитик назвал один вариант

Кочетков отметил, что лишь только Запад может принять решение разморозить валютные средства ЦБ и ФНБ, однако если это произойдет, то доллару это не поможет.
Эксперт напомнил, что блокировка осуществлялась не из-за законодательных проблем, а лишь политическим решением.
«Соответственно, доступ к этим средствам может быть разблокирован другим политическим решением», — подчеркнул Кочетков.
По его словам, все понимают, что блокировка нарушила основные принципы современной финансовой системы на основе ямайского соглашения, и такое может произойти в любой момент снова.
Поэтому страны постепенно будут уходить от доллара и евро в пользу других валют и золота, уверен Кочетков.