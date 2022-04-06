6 апреля
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Политика

Может ли Россия вернуть замороженные резервы? Аналитик назвал один вариант

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил «Прайму», что легально Россия не может заставить Запад вернуть замороженные резервы.

Золотые слитки
Золотые слитки
СС0

Кочетков отметил, что лишь только Запад может принять решение разморозить валютные средства ЦБ и ФНБ, однако если это произойдет, то доллару это не поможет.

Эксперт напомнил, что блокировка осуществлялась не из-за законодательных проблем, а лишь политическим решением.

«Соответственно, доступ к этим средствам может быть разблокирован другим политическим решением», — подчеркнул Кочетков.

По его словам, все понимают, что блокировка нарушила основные принципы современной финансовой системы на основе ямайского соглашения, и такое может произойти в любой момент снова.

Поэтому страны постепенно будут уходить от доллара и евро в пользу других валют и золота, уверен Кочетков.

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