Может ли Россия вернуть замороженные резервы? Аналитик назвал один вариант

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил « Прайму », что легально Россия не может заставить Запад вернуть замороженные резервы.

Кочетков отметил, что лишь только Запад может принять решение разморозить валютные средства ЦБ и ФНБ, однако если это произойдет, то доллару это не поможет.

Эксперт напомнил, что блокировка осуществлялась не из-за законодательных проблем, а лишь политическим решением.

«Соответственно, доступ к этим средствам может быть разблокирован другим политическим решением», — подчеркнул Кочетков.

По его словам, все понимают, что блокировка нарушила основные принципы современной финансовой системы на основе ямайского соглашения, и такое может произойти в любой момент снова.

Поэтому страны постепенно будут уходить от доллара и евро в пользу других валют и золота, уверен Кочетков.