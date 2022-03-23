В США обсудят блокировку золотого резерва России

Двухпартийная группа сенаторов США совместно с министерством финансов работает над законопроектом, который сможет предусматривать блокировку золотых резервов России примерно на $132 млрд.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на новостной портал Axios.

По данным источников, министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях для лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ России.

Отмечается, что помощники законодателей работали с казначейством в минувшие выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в законопроект.

Законопроект также предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов Центрального банка России. Санкции последуют, если золото будут продавать физическим или электронным способом в России.

По некоторой информации, законопроект могут принять на этой неделе.

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