На активистку, которая поддерживала ВСУ деньгами, завели дело о госизмене

По мнению ФСБ, подозреваемая руководствовалась мотивами политической ненависти и вражды.
Деньги женщина, как отметили в ведомстве, переводила на оружие, боеприпасы и обмундирование.
Подозреваемую доставили в Москву. В следственном управлении ФСБ России возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
Ранее в Сибири по делу о госизмене осудили ученого. А в Белоруссии ввели смертную казнь за госизмену для чиновников и военных.
Кроме того, россияне продолжают получать штрафы за дискредитацию ВС РФ. В частности штраф за лайк в Одноклассниках не так давно получил алтайский пенсионер.