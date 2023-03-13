13 марта
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Политика

На активистку, которая поддерживала ВСУ деньгами, завели дело о госизмене

ФСБ задержала активистку из Хабаровска за госизмену в виде материальной поддержки Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия».

Активистку обвинили в госизмене.
Активистку обвинили в госизмене.
Скриншот из видеозаписи от "Известия"

По мнению ФСБ, подозреваемая руководствовалась мотивами политической ненависти и вражды.

Деньги женщина, как отметили в ведомстве, переводила на оружие, боеприпасы и обмундирование.

Подозреваемую доставили в Москву. В следственном управлении ФСБ России возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Ранее в Сибири по делу о госизмене осудили ученого. А в Белоруссии ввели смертную казнь за госизмену для чиновников и военных.

Кроме того, россияне продолжают получать штрафы за дискредитацию ВС РФ. В частности штраф за лайк в Одноклассниках не так давно получил алтайский пенсионер.

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