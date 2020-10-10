На Алтае депутаты «протащили» в и.о. главы района отбивавшегося от назначения чиновника

В Алтайском крае депутаты Каменского районного собрания проголосовали за наделение полномочиями и.о. главы района Сергея Умярова, который 9 октября настоятельно попросил их этого не делать и даже подвел под свою просьбу юридическое обоснование.

Проголосовали , несмотря на сопротивление

Напомним, 9 октября замглавы района Сергей Умяров, на которого депутаты возложили полномочия и.о. главы до 10 октября, распоряжением администрации района перевел себя на другую должность.

Был замглавы — стал начальником отдела администрации ГО и ЧС. Сам себя понизил в должности.

В письме депутатам он просил не рассматривать его кандидатуру на пост и.о. Ведь по уставу наделить полномочиями высшего должностного лица района можно только заместителя главы. Но никак не начальника отдела.

Однако депутаты начали голосовать за день до его отчаянного послания, объяснил Altapress.ru источник, близкий к администрации района. Большая часть народных избранников проголосовали еще 8 октября.

В итоге к дню «демарша» Умярова, к 9 октября, за возложение на него полномочий проголосовали 9 депутатов, и это большинство, сообщил наш источник. За Гордиенко были трое.

При этом в голосовании не приняли участие 5 депутатов, в основном — сторонники Евгении Гордиенко, на которую полномочия и.о. главы ранее возлагали неоднократно.

Обозначен как и.о.

Заместитель председателя райсобрания Иван Панченко в тот же день 9 октября подписал решение представительного органа о временном возложении на замглавы администрации Умярова полномочий и.о. главы до 31 октября включительно.

Председатель райсобрания Виктор Кашицин, по данным Altapress.ru, находится на лечении, поэтому он и не подписал документ.

Каким образом Умяров, который пытался отбиться от назначения, понизив себя в должности, будет исполнять решение депутатов, неясно. На официальном сайте района он все еще обозначен как и.о. главы. При этом решение депутатов от 9 октября пока не опубликовано.

Федор Найден. Анна Зайкова

Что случилось с главой

Предыдущий глава района Федор Найден был отстранен от должности в 2019 году.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы района депутаты объявили еще в июле 2020 года. Заявки на него подали 13 человек, начались собеседования с кандидатами.

Но итоговое заседание комиссии, которая должна была предложить депутатам на голосование кандидатуры, так и не состоялось — его отложили, вероятно, в связи с болезнью части членов комиссии от правительства края.