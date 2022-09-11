На Алтае наступил единый день голосования. Кого мы выбираем

Выборы в органы местного самоуправления проходят:
- в городах Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск и Яровое;
- в двух вновь образованных муниципальных округах Суетский район и Чарышский район;
- в 43 районах края;
- в 511 сельских поселениях.
Кроме того, на территории Крутихинского района проходит кампания местного референдума по вопросу введения и использования средств самообложения граждан.
В Барнауле голосование по выборам депутатов гордумы началось еще 9 сентября. Явка избирателей составила всего 7,33%.
А 3−9 сентября прошло досрочное голосование для отдельных групп избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях.
Оно состоялось прошло на территории Ельцовского, Заринского, Краснощековского и Тогульского районов, а также Чарышского муниципального округа. В списки избирателей включили 807 человек в 22 населенных пунктах. Проголосовали 416 избирателей, явка — 51,55%.
Избирательные участки работают как обычно: с 8:00 до 20.00. На «горячую» линию избирательной комиссии можно позвонить по телефону: