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Политика

На Алтае наступил единый день голосования. Кого мы выбираем

11 сентября наступил единый день голосования на выборах в органы местного самоуправления на территории Алтайского края, напомнили в Избирательной комиссии Алтайского края. В этот день в регионе назначено 718 избирательных кампаний.

Голосование в Барнауле.
Голосование в Барнауле.
Избирательная комиссия Алтайского края.

Выборы в органы местного самоуправления проходят:

  • в городах Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск и Яровое;
  • в двух вновь образованных муниципальных округах Суетский район и Чарышский район;
  • в 43 районах края;
  • в 511 сельских поселениях.

Кроме того, на территории Крутихинского района проходит кампания местного референдума по вопросу введения и использования средств самообложения граждан.

В Барнауле голосование по выборам депутатов гордумы началось еще 9 сентября. Явка избирателей составила всего 7,33%.

Голосование в труднодоступных местностях Алтая.
Голосование в труднодоступных местностях Алтая.
Избирком Алтайского края.

А 3−9 сентября прошло досрочное голосование для отдельных групп избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях.

Оно состоялось прошло на территории Ельцовского, Заринского, Краснощековского и Тогульского районов, а также Чарышского муниципального округа. В списки избирателей включили 807 человек в 22 населенных пунктах. Проголосовали 416 избирателей, явка — 51,55%.

Избирательные участки работают как обычно: с 8:00 до 20.00. На «горячую» линию избирательной комиссии можно позвонить по телефону: 8 (3852) 36-30-62.

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