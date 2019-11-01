На цветочки и веночки. Алтайские депутаты решили, как будут компенсировать свои расходы

6 Чем оказались недовольны сами депутаты?

Дело в том, что компенсации, о которых идет речь, выплачиваются всем депутатам АКЗС, даже тем, кто работает за зарплату. Фракция КПРФ считает, что это не справедливо.

По словам Марии Прусаковой, руководителя алтайских коммунистов, их оклады и без того высокие, даже в сравнении с другими регионами страны. В этой связи КПРФ решило в следующем году внести законопроект, лишающий таких депутатов компенсаций. «Они и так все затраты несут за госсчет», — сообщила Прусакова на последней сессии АКЗС.

Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Василий Железовский, представляющий в АКЗС «Справедливую Россию», назвал принимаемое положение сырым.

«То, что полномочия депутатов должны обеспечиваться казной края — это безусловно. Если некоторые депутаты говорят, что готовы перекрыться своими деньгами, то это не правильно. Почему, например, прокурор сам себя не обеспечивает?» — возмутился Железовский.

За новое положение проголосовали 64 депутата, после чего его приняли. Андрей Осипов, председатель комитета АКЗС по правовой политике, не исключил, что в следующем году в документ могут быть внесены еще изменения.