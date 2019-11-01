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1 ноября 14°C

На цветочки и веночки. Алтайские депутаты решили, как будут компенсировать свои расходы

31 октября на очередной сессии Алтайского краевого заксобрания рассматривался вопрос о компенсационных выплатах депутатам. Максимальную сумму, которую народный избранник может ежемесячно получать, определили на уровне 32 тыс. рублей. Правда не исключено, что эту сумму на будущий год проиндексируют. Такое право за собой депутаты сохранили.

Сессия АКЗС.
Сессия АКЗС.
Анна Зайкова.
1 Кто сможет получить компенсацию?

В законодательном собрании Алтайского края 68 депутатов, зарплату из них получают 13 человек — это те, кто работает на так называемой освобожденной основе. К ним относятся председатель парламента, его заместитель, руководители комитетов и их заместители, а также некоторые члены комитетов.

Остальные выполняют свои депутатские функции без оплаты труда, совмещая с основным местом работы, но при этом несут затраты. Вот их и компенсируют из бюджета.

2 Как выплачивались компенсации раньше?

Такие выплаты алтайские депутаты начали получать с 2000-х годов, а может и раньше, подчеркивают в краевом парламенте. Сумма всегда была фиксированная, в независимости от того, какие расходы понес народный избранник.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru
3 Почему решили все изменить?

Практика подобных выплат депутатам существовала по всей стране, до тех пор пока не привлекла внимание прокуратуры. Ведомство посчитало, что в данной форме компенсации по сути являются заработной платой, хотя в трудовых отношения депутаты со своими собраниями не состоят. После чего начались длительные судебные разбирательства.

4 Как теперь будут производиться выплаты?

Фиксированной теперь является только максимальная сумма выплат — 32 тыс. рублей, которая в дальнейшем может быть индексированна. Каждый депутат с 1 января 2020 года обязан собирать документы по понесенным затратам на свою деятельность и предоставлять их в АКЗС. Сколько он потратил — столько ему и выплатят.

Если эта сумма окажется больше предельно допустимой, остаток перенесут на следующий месяц в пределах одного года.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Новое положение определяет перечень расходов, которые депутатам будут компенсироваться.

Это расходы на:

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  • аренду помещения для проведения встреч с избирателями;

  • информирование избирателей о времени и месте проведения приемов избирателей, встреч и других мероприятий;

  • приобретение сувенирной продукции, на приобретение подарков, цветов для поздравления граждан, а также организаций в связи с юбилейными и памятными датами, праздничными днями и профессиональными праздниками, открытием социально значимых объектов, на приобретение траурных венков;

  • почтовые отправления, в том числе на приобретение конвертов, марок, поздравительных открыток, абонирование ячеек;

  • приобретение канцелярских товаров, печатной продукции;

  • подписку периодических изданий малоимущим и социально незащищенным категориям граждан, некоммерческим организациям;

  • организацию работы общественных приемных, в том числе на аренду помещения, приобретение компьютеров, оргтехники, офисной мебели (один раз в созыв), а также их ремонт и обслуживание;

  • приобретение (обслуживание) справочных правовых систем, иных программных продуктов;

  • услуги мобильной связи и интернета депутата и его помощников;

  • оплату проезда на городском, пригородном железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте;

  • автомобильное топливо при использовании личного или арендованного автомобильного транспорта в служебных целях на избирательном округе;

  • оплату проживания депутата (вне места регистрации по месту жительства или пребывания);

  • проведение депутатом общественно значимых мероприятий в избирательном округе;

  • оказание помощи малоимущим и социально незащищенным категориям граждан (но не свыше 4 тыс. рублей в месяц на заявителя), творческим коллективам и некоммерческим организациям (не более 15 тыс. рублей в месяц на заявителя);

  • обеспечение работы помощников депутата в избирательном округе (проезд, проживание);

  • размещение депутатами информации, связанной с осуществлением депутатской деятельности, в средствах массовой информации.

6 Чем оказались недовольны сами депутаты?

Дело в том, что компенсации, о которых идет речь, выплачиваются всем депутатам АКЗС, даже тем, кто работает за зарплату. Фракция КПРФ считает, что это не справедливо.

По словам Марии Прусаковой, руководителя алтайских коммунистов, их оклады и без того высокие, даже в сравнении с другими регионами страны. В этой связи КПРФ решило в следующем году внести законопроект, лишающий таких депутатов компенсаций. «Они и так все затраты несут за госсчет», — сообщила Прусакова на последней сессии АКЗС.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Василий Железовский, представляющий в АКЗС «Справедливую Россию», назвал принимаемое положение сырым.

«То, что полномочия депутатов должны обеспечиваться казной края — это безусловно. Если некоторые депутаты говорят, что готовы перекрыться своими деньгами, то это не правильно. Почему, например, прокурор сам себя не обеспечивает?» — возмутился Железовский.

За новое положение проголосовали 64 депутата, после чего его приняли. Андрей Осипов, председатель комитета АКЗС по правовой политике, не исключил, что в следующем году в документ могут быть внесены еще изменения.

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