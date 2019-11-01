На цветочки и веночки. Алтайские депутаты решили, как будут компенсировать свои расходы

В законодательном собрании Алтайского края 68 депутатов, зарплату из них получают 13 человек — это те, кто работает на так называемой освобожденной основе. К ним относятся председатель парламента, его заместитель, руководители комитетов и их заместители, а также некоторые члены комитетов.
Остальные выполняют свои депутатские функции без оплаты труда, совмещая с основным местом работы, но при этом несут затраты. Вот их и компенсируют из бюджета.
Такие выплаты алтайские депутаты начали получать с 2000-х годов, а может и раньше, подчеркивают в краевом парламенте. Сумма всегда была фиксированная, в независимости от того, какие расходы понес народный избранник.
Практика подобных выплат депутатам существовала по всей стране, до тех пор пока не привлекла внимание прокуратуры. Ведомство посчитало, что в данной форме компенсации по сути являются заработной платой, хотя в трудовых отношения депутаты со своими собраниями не состоят. После чего начались длительные судебные разбирательства.
Фиксированной теперь является только максимальная сумма выплат — 32 тыс. рублей, которая в дальнейшем может быть индексированна. Каждый депутат с 1 января 2020 года обязан собирать документы по понесенным затратам на свою деятельность и предоставлять их в АКЗС. Сколько он потратил — столько ему и выплатят.
Если эта сумма окажется больше предельно допустимой, остаток перенесут на следующий месяц в пределах одного года.
Новое положение определяет перечень расходов, которые депутатам будут компенсироваться.
Это расходы на:
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аренду помещения для проведения встреч с избирателями;
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информирование избирателей о времени и месте проведения приемов избирателей, встреч и других мероприятий;
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приобретение сувенирной продукции, на приобретение подарков, цветов для поздравления граждан, а также организаций в связи с юбилейными и памятными датами, праздничными днями и профессиональными праздниками, открытием социально значимых объектов, на приобретение траурных венков;
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почтовые отправления, в том числе на приобретение конвертов, марок, поздравительных открыток, абонирование ячеек;
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приобретение канцелярских товаров, печатной продукции;
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подписку периодических изданий малоимущим и социально незащищенным категориям граждан, некоммерческим организациям;
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организацию работы общественных приемных, в том числе на аренду помещения, приобретение компьютеров, оргтехники, офисной мебели (один раз в созыв), а также их ремонт и обслуживание;
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приобретение (обслуживание) справочных правовых систем, иных программных продуктов;
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услуги мобильной связи и интернета депутата и его помощников;
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оплату проезда на городском, пригородном железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте;
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автомобильное топливо при использовании личного или арендованного автомобильного транспорта в служебных целях на избирательном округе;
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оплату проживания депутата (вне места регистрации по месту жительства или пребывания);
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проведение депутатом общественно значимых мероприятий в избирательном округе;
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оказание помощи малоимущим и социально незащищенным категориям граждан (но не свыше 4 тыс. рублей в месяц на заявителя), творческим коллективам и некоммерческим организациям (не более 15 тыс. рублей в месяц на заявителя);
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обеспечение работы помощников депутата в избирательном округе (проезд, проживание);
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размещение депутатами информации, связанной с осуществлением депутатской деятельности, в средствах массовой информации.
Дело в том, что компенсации, о которых идет речь, выплачиваются всем депутатам АКЗС, даже тем, кто работает за зарплату. Фракция КПРФ считает, что это не справедливо.
По словам Марии Прусаковой, руководителя алтайских коммунистов, их оклады и без того высокие, даже в сравнении с другими регионами страны. В этой связи КПРФ решило в следующем году внести законопроект, лишающий таких депутатов компенсаций. «Они и так все затраты несут за госсчет», — сообщила Прусакова на последней сессии АКЗС.
Василий Железовский, представляющий в АКЗС «Справедливую Россию», назвал принимаемое положение сырым.
«То, что полномочия депутатов должны обеспечиваться казной края — это безусловно. Если некоторые депутаты говорят, что готовы перекрыться своими деньгами, то это не правильно. Почему, например, прокурор сам себя не обеспечивает?» — возмутился Железовский.
За новое положение проголосовали 64 депутата, после чего его приняли. Андрей Осипов, председатель комитета АКЗС по правовой политике, не исключил, что в следующем году в документ могут быть внесены еще изменения.