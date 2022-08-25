Народную программу барнаульских единороссов поддержали на заседании Президиума регионального политсовета

В ходе заседания Президиума регионального политического совета «Единой России» были поддержаны все 63 предвыборные программы, с которыми партия Президента пойдёт на сентябрьские выборы.

В этом году в Алтайском крае проходит крупнейшая во всей стране муниципальная кампания, охватывая более 60 муниципальных образований. Всего — 5,5 тысяч мандатов разных уровней. Также будут выбирать почти 145 глав сельских поселений.

Виктор Томенко , Александр Романенко фото: пресс служба «Единая Россия»

«Единая Россия» представила своих кандидатов, поддержанных жителями региона в ходе предварительного голосования партии, в представительные органы каждого муниципалитета. По мнению секретаря Алтайского регионального отделения партии Александра Романенко, партия Президента — именно та политическая сила, которая идёт на выборы с реальной программой конкретных действий, в основу которой легли сроки и цифры, а не эмоции.

Александр Романенко фото: пресс служба «Единая Россия»

— Сегодня свои программы представили все местные отделения партии, за каждой из них стоит район или город Алтайского края. Программы включают в себя не только предложения местных отделений, но и те предложения, которые наши кандидаты почерпнули во время встреч с избирателями. Мы можем говорить о том, что все наши программы являются народными. В программах — чёткий прагматизм, цифры и реальные цели и задачи. Здесь нет места эмоциям и популистским заявлениям. Партия берёт на себя ответственность за все положения, обозначенные в своих программах. И «Единая Россия» не разрывает себя с муниципальной властью. Доказательство тому — почти 50% глав муниципалитетов являются секретарями местных отделений. А значит, и все решения, принимаемые на территориях, проходят под партийным контролем, — отметил Александр Романенко.

Наибольшее внимание и руководства страны, и региона приковано к краевой столице. На выборы в Барнаульскую гордуму своих кандидатов выдвинули девять партий. Они претендуют на 40 мандатов. Как подчеркнул Александр Романенко, важнейшая цель партийцев — получить рабочий орган.

— Нам важно, чтобы по итогу выборов в Барнауле, как и во всех других муниципалитетах, мы получили действительно рабочий орган, чтобы в числе депутатов были компетентные люди, готовые работать на благо города и в интересах жителей. Программа Барнаула даёт толчок к дальнейшему развитию, — резюмировал глава алтайских единороссов.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поблагодарил членов Президиума политсовета, губернатора региона Виктора Томенко и секретаря реготделения партии за оказанную поддержку программе «Единой России» в Барнауле. По мнению Вячеслава Франка, программа — результат командной работы партийцев и жителей Барнаула.

Вячеслав Франк фото: пресс служба «Единая Россия»

— Именно поэтому мы называем её народной. Это серьёзный документ, с которым мы идём в гордуму. Для его разработки мы сформировали профессиональную рабочую группу, понимающую проблемы города изнутри. Каждый из разработчиков — профессионал своего дела. И я хотел бы поблагодарить каждого из них. Мы говорим, что главная тема народной программы — работать на благо города. Ведь благо города и интересы жителей — приоритеты «Единой России». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить барнаульцев, которые откликнулись на наш призыв — сформировать народную программу. Мы не ожидали, что получим тысячи отзывов. А это значит, что жители нашего города верят, что они будут услышаны, над их вопросами будут работать. И мы не побоялись взять на себя ответственность за те темы, которые беспокоят жителей Барнаула. «Единая Россия» идёт во власть, чтобы работать на благо Барнаула, — подчеркнул Вячеслав Франк.

Следующий этап — принятие всех 63 предвыборных программ на конференциях местных отделений партии. Первая на очереди — конференция в Барнауле. Партийцы планируют уже сегодня, 25 августа, в 17.00 принять программу в парке Центрального района вместе с барнаульцами.

На выборы в Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва заявились следующие партии: «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Зелёные», «Родина», партия пенсионеров, «Коммунисты России».

В программу КПРФ и «Коммунистов России» легли социальные основы. У КПРФ приоритет отдан так называемой Думе народного доверия, а также вопросу создания «народных предприятий». У «Коммунистов России» — вниманию к поддержке студентам и сохранению рабочих мест.

В программу справедливороссов легли внимание тарифам и их регулирование, транспортные вопрос, а также внимание к социальной инфраструктуре и другое.

У «Новых людей» главные темы — поддержка малого и среднего бизнеса, развитие городских пространств и местных сообществ.

У ЛДПР программа, по их словам, станет понятной и близкой своему избирателю.