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Политика

НАТО планирует разместить боевые группы в районе Черного моря

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии, сообщает РИА «Новости».

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Столтенберг отметил, что НАТО изучает возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса.

«Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — сообщил он на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.

Он также заявил, что Великобритания и другие члены альянса «оказывают поддержку силам обороны Украины, чтобы они могли защищаться».

Напомним, Вашингтон обвиняет Москву в «подготовке вторжения на Украину» и усиливает присутствие НАТО в Восточной Европе.

Ранее американское издание Bloomberg случайно сообщило о вторжении России на Украину. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил фейковые новости называть «bloomberg-news».

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