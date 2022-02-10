НАТО планирует разместить боевые группы в районе Черного моря

Столтенберг отметил, что НАТО изучает возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса.

«Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — сообщил он на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.