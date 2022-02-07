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Политика

Пресс-секретарь МИД предложила называть представителей НАТО «натистами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей НАТО «натистами»

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

«Много чести называть их „натовцы“. Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», — написала Захарова в Telegram.

Как уже сообщалось, ранее американское агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок «Россия вторглась на Украину». Руководство объяснило, что произошла случайная ошибка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для РИА Новости заявил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений Запада и иллюстрирует, как они могут привести к непоправимым последствиям.

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