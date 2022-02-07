Пресс-секретарь МИД предложила называть представителей НАТО «натистами»

«Много чести называть их „натовцы“. Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», — написала Захарова в Telegram.

Как уже сообщалось, ранее американское агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок «Россия вторглась на Украину». Руководство объяснило, что произошла случайная ошибка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для РИА Новости заявил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений Запада и иллюстрирует, как они могут привести к непоправимым последствиям.