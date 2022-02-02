2 февраля
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Политика

США готовят тысячи солдат к отправке в Европу

Пентагон приказал привести в повышенную готовность несколько тысяч солдат на случай возможной отправки в Европу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Афганец угощает американских солдат чаем.
Афганец угощает американских солдат чаем.
klikabol.mirtesen.ru

Американские чиновники сообщили изданию, что Штаты намерены разместить около двух тысяч военных в Польше и Германии, а также передислоцировать тысячу солдат из Германии в Румынию.

«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», — отмечает газета.

Ранее сообщили, что большую часть контингента, отправку которого санкционировали, составляют элитные воздушно-десантные части.

Как уточняет BFM.ru, официальный представитель президента США заявил, что Джо Байдена одобрил переброску подразделений, которые планируют развернуть в ближайшие дни.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами, подбирающимися ближе к удаву.

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