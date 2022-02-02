США готовят тысячи солдат к отправке в Европу

Пентагон приказал привести в повышенную готовность несколько тысяч солдат на случай возможной отправки в Европу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal .

Американские чиновники сообщили изданию, что Штаты намерены разместить около двух тысяч военных в Польше и Германии, а также передислоцировать тысячу солдат из Германии в Румынию.

«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», — отмечает газета.

Ранее сообщили, что большую часть контингента, отправку которого санкционировали, составляют элитные воздушно-десантные части.

Как уточняет BFM.ru, официальный представитель президента США заявил, что Джо Байдена одобрил переброску подразделений, которые планируют развернуть в ближайшие дни.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами, подбирающимися ближе к удаву.