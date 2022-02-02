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Политика

За сравнение России с лисой в курятнике раскритиковали Белый дом в Госдуме

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал высказывания пресс-секретаря Джен Псаки и госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия похожа на лису в курятнике.

Белый дом США.
Белый дом США.
СС0

«Оскорбительно называть Украину курятником. Это достойно протеста Киева… Продолжая сказочную терминологию, в курятнике давно поселился Шерхан и подтягиваются табаки. Кур там поэтому уже почти не осталось. И ни одного петуха, вот и некому выразить протест. Не стоит путать лису и медведя — с учетом последствий», — написал Никонов в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несет Россия, пишет Газета.Ru. Она сравнила РФ с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами. Представитель Белого дома повторила слова госсекретаря США Энтони Блинкен, которые он использовал при ответе на вопрос о наличии в Вашингтоне «сочувственного» отношения к требованию Москвы не расширять НАТО на восток.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию просто «кинули», пообещав не расширять НАТО на восток.

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