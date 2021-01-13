Не ознакомлен, не осужден. На Алтае подсудимый экс-мэр предпринял новую попытку восстановиться в должности

Сергей Горбунов, бывший мэр Славгорода, отстраненный от должности после обвинения в получении взятки, подал жалобу в Алтайский краевой суд на решение предыдущей судебной инстанции. Он требовал восстановить его на работе , признав незаконным свою отставку. Однако, как стало известно altapress.ru, суд отказал ему — но лишь из-за пропуска срока подачи иска.

Оказалось — больше не мэр

Сергея Горбунова, тогда еще главу Славгорода, обвинили в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) и поместили под домашний арест 1 июня 2020 года.

Одним из условий жизни арестанта стал запрет на общение без согласия следователя и получение и отправка корреспонденции. 8 сентября его поместили в СИЗО.

Но только 1 октября в краевом суде, изучая материалы дела по мере пресечения, он узнал, что больше не мэр, заявил он в иске, так как еще 16 июня славгородские депутаты отправили его в досрочную отставку.

До этого достоверных сведений о своем отстранении Горбунов не имел.

Сергей Горбунов. izvestiy-kamen.ru

Не ознакомлен

Меж тем, отставка мэра по инициативе депутатов — детально прописанная законом процедура. Сначала группа народных избранников пишет обращение в горсобрание, его рассматривают, готовят проект решения и, наконец, голосуют.

Но и права главы в законе также оговорены: депутаты обязаны ознакомить его со всеми этими документами, уведомить о дате и месте заседания, дать возможность ответить.

В иске же Горбунов утверждал: даже если ему и выслали документы, получить их он не мог по независящим от него причинам — действовал запрет на получение корреспонденции.

Значит — процедура нарушена.

Идет заседание. Суд. Анна Зайкова

Не осужден

В иске к Славгородскому горсобранию депутатов Горбунов также отметил, что вступившего в силу приговора по нему еще нет (дело начали рассматривать только в ноябре 2020 года).

Он заявил: его права как главы города нарушены — и трудовые права тоже. В общем, бывший мэр потребовал признать решение депутатов незаконным и восстановить его в должности.

С тем, что права Горбунова нарушены, суд согласился. Но в удовлетворении его требований все же отказал.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Как отстраняли мэров

Вообще, опыт работы администрации в связи с уголовным преследованием главы муниципалитета в крае накопился немалый.

Но бывшего мэра Барнаула Владимира Колганов отстранили только через год после возбуждения уголовного дела. Еще один экс-мэр Барнаула Игорь Савинцев ушел в отставку сам после возбуждения дела — за день до заседания суда о его отстранении на время следствия.

Мэр Бийска Анатолий Мосиевский тоже сам подал в отставку Но лишь после вынесения приговора.

А вот полномочия Федора Найдена (Каменский район) и Владимира Ларионова (Рубцовск) прекратили депутаты, и тоже уже после того, как суд признал их виновными. От должности они были временно отстранены.

В Славгороде же депутаты не стали медлить и отстранили мэра, которого сами же и назначили в 2018 году, через две недели после его домашнего ареста.

Причем их представитель на суде полагал: процедура соблюдена, ничего не нарушено. Ведь документы мэру доставили еще 10 июня — он просто отказался их получать.

Суд. CCO.

Как нарушены права

Но позицию депутатов опровергли документы.

На суде выяснилось: они направили Сергею Горбунову только одну «бумагу» — уведомление о том, что депутаты внесли в горсобрание обращение об отставке главы. Ни даты, ни места рассмотрения обращения в нем не указали.

Хуже того, главе не выслали текст обращения и проекта решения. Иначе говоря, права его были нарушены.

Из решения Славгородского горсуда по иску Сергея Горбунова:

«Административный истец был лишен права заблаговременно ознакомиться с обращением депутатов и представить свои объяснения или особое мнение в письменной форме ко дню проведения соответствующего заседания собрания депутатов. Следовательно, нарушены права административного истца, предусмотренные Федеральным законом „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“».

Сергей Горбунов. @slavgorod_gorbunov

Опоздал по уважительной причине

А вот срок подачи иска, как оказалось, экс-мэр Славгорода пропустил.

По закону, на оспаривание депутатского решения у отставленного главы есть 10 дней. В этом случае крайний срок подачи иска — 30 июня 2020 года. Подан же он только 3 ноября.

Горбунов эту проблему понимал, потому и просил восстановить пропущенный срок — считал, что это произошло по уважительным причинам. Но вот в этом убедить судью как раз не удалось.

Славгородский городской суд. photogoroda.com

Знал дважды

Тому, что Горбунов узнал о своей отставке только 1 октября, судья не поверил.

Во-первых , потому что 27 июля , когда ему продлевали меру пресечения , в материалах дела уже имелось это — и его даже огласили на суде.

потому что 27 июля когда ему продлевали меру пресечения в материалах дела уже имелось это — и его даже огласили на суде. Во-вторых , потому что 8 сентября , когда проходило еще одно заседание , депутатское решение вновь находилось в материалах дела.

Словом, о своей отставке он знал дважды — но не принял мер к подаче иска в положенный срок.

Суд. Решение суда. Pixabay.com

Из решения Славгородского горсуда по иску Сергея Горбунова:

«В удовлетворении заявленных исковых требований к Славгородскому городскому собранию депутатов об оспаривании решения представительного органа муниципального образования отказать».

В карточке дела по иску Горбунова в горсобранию указано, что 29 декабря 2020 года он подал апелляционную жалобу, срок устранения ее недостатков — 20 января.