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Политика

Соблазнившийся взяткой экс-мэр Славгорода попытался оспорить свою отставку

Экс-глава Славгорода Сергей Горбунов попытался доказать в суде, что депутаты горсобрания незаконно отправили его в отставку, пишет «Банкфакс» со ссылкой на адвоката и суд.

Сергей Горбунов.
Сергей Горбунов.
izvestiy-kamen.ru

Суд отказал в удовлетворении заявления. Причину отказа в пресс-службе пока назвать не могут, так как мотивировочная часть решения еще не готова. Адвокат пока также не озвучивает причины.

Не исключено, что Горбунов подаст апелляцию, чтобы доказать — пока он не осужден, претензий к нему быть не может и, следовательно, отставка незаконна.

Напомним, Сергей Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.

«К сожалению, не все проходят испытание властью. Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему», — комментировал громкое дело губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Позже журналисты «Россия 1» узнали, что Горбунов, получив взятку, вышел на улицу с бумажным пакетом, но почувствовав неладное, решил бежать. По дороге он разбрасывал купюры, которые потом следователи находили в кустах.

30 ноября кресло главы города перестало пустовать. На пост мэра избрали Людмилу Подгору.

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