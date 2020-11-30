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Политика

Женщина с филологическим образованием заняла оскандалившееся кресло главы Славгорода

30 ноября в Славгороде на пост главы города избрали Людмилу Подгору. До назначения она 7 лет работала в местной власти, сообщили в правительстве Алтайского края.

Людмила Подгора, мэр Славгорода.
Людмила Подгора, мэр Славгорода.
slavgorod.ru

Главу города назначили на пятилетний срок.

Предыдущий мэр Сергей Горбунов стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за получение взяток на большую сумму.

Людмила Подгора родилась в 1974 году в Славгороде. Закончила Барнаульский государственный педагогический университет по специальности «Филология», АКИПКРО («Менеджмент в сфере образования») и РАНХиГС («Государственное и муниципальное управление»).

В органах местного самоуправления Славгорода работает с 2013 года, стаж муниципальной службы составляет семь лет.

В должности заместителя главы администрации города Славгорода трудится с 4 марта 2017 года.

16 июня 2020 года местные депутаты возложили на нее полномочия главы города.

Замужем, воспитывает дочь.

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