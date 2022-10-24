Несколько россиян призвали Швейцарию снять с них санкции

В списке пять россиян. Но имена их не называются.
Возможно, одним из пяти россиян стал российский бизнесмен Александр Пумпянский, указывает Lenta.ru.
Ранее российским владельцам задержанных яхт разрешили платить за обслуживание лодок.
Ряд россиян попросили власти Швейцарии исключить их из списка антироссийских санкций, пишет Blick.
В списке пять россиян. Но имена их не называются.
Возможно, одним из пяти россиян стал российский бизнесмен Александр Пумпянский, указывает Lenta.ru.
Ранее российским владельцам задержанных яхт разрешили платить за обслуживание лодок.
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