«Нездоровая традиция»: в Госдуме резко ответили на претензии Польши по Второй мировой войне

Российские парламентарии прокомментировали высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о репарациях после Второй мировой войны, которые его страна якобы не получила из-за СССР.

Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии. По его мнению, это произошло из-за того, что соответствующее решение за Польшу приняла Россия, причем Варшава якобы не была суверенна.

При этом Блащак настаивает, что вопрос выплаты репараций по-прежнему открыт.

Депутат Госдумы Сергей Железняк, комментируя РИА Новости слова министра, назвал их продолжением польской антироссийской кампании.

«К сожалению, у властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру», — отметил он.

Железняк убежден, что поднятый Польшей вопрос является исключительно политическим.

Депутат отметил, что активизация обсуждения вопроса о репарациях является результатом внутриполитических дискуссий в Польше, постоянной фронды с ФРГ на европейском политическом поле и способ зарабатывания очков у польского электората на предстоящих выборах.