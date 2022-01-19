Новым координатором алтайской ЛДПР стал молодой депутат АКЗС

33-летний Булаев до назначения трудился заместителем предыдущего координатора — Владимира Семенова.

Напомним, Семенов в конце 2021 года решил покинуть пост из-за трудностей совмещения работы с назначением в АКЗС, где политик возглавляет комитет по промышленности, предпринимательству и туризму.

«Назначение в статусе и.о. будет действовать три месяца. Это своего рода испытательный срок, время, чтобы актив партии познакомился с руководителем и одобрил его работу. Впрочем, в данном случае никаких испытаний и не требуется, ведь Сергей Булаев работал моим заместителем, он разбирается во всех вопросах. Да и подавляющая часть местных отделений его уже одобрили», — пояснил Семенов.

По его словам, Булаев может раньше избавиться от приставки и.о. Сейчас перед ним поставили задачу — подготовить партию к масштабным муниципальным выборам.