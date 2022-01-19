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Политика

Новым координатором алтайской ЛДПР стал молодой депутат АКЗС

Депутат АКЗС Сергей Булаев стал исполняющим обязанности координатора алтайского реготделения ЛДПР, сообщает «Политсибру».

Сергей Булаев, депутат АКЗС.
Сергей Булаев, депутат АКЗС.
akzs.ru.

33-летний Булаев до назначения трудился заместителем предыдущего координатора — Владимира Семенова.

Напомним, Семенов в конце 2021 года решил покинуть пост из-за трудностей совмещения работы с назначением в АКЗС, где политик возглавляет комитет по промышленности, предпринимательству и туризму.

«Назначение в статусе и.о. будет действовать три месяца. Это своего рода испытательный срок, время, чтобы актив партии познакомился с руководителем и одобрил его работу. Впрочем, в данном случае никаких испытаний и не требуется, ведь Сергей Булаев работал моим заместителем, он разбирается во всех вопросах. Да и подавляющая часть местных отделений его уже одобрили», — пояснил Семенов.

По его словам, Булаев может раньше избавиться от приставки и.о. Сейчас перед ним поставили задачу — подготовить партию к масштабным муниципальным выборам.

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