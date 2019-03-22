Новый глава Алтая Хорохордин рассказал об отношениях с Карлиным и Томенко

Олег Хорохордин, назначенный врио главы Республики Алтай 21 марта, рассказал в интервью РБК о своих отношениях с руководством соседнего Алтайского края и о негласном соперничестве.

По его мнению, сейчас момент ничего не мешает выстраивать регионам дружеское сотрудничество.

Олег Хорохордин,

врио главы Республики Алтай:

У меня хорошие отношения с руководством края — как с действующим главой Виктором Томенко, так и с предыдущим губернатором Александром Карлиным. Никакого соперничества, на мой взгляд, быть не должно. Мы два отдельных самостоятельных субъекта, но ничего не мешает нам выстраивать взаимовыгодное и дружеское сотрудничество.

На вопрос об отношении к теме возможного объединения двух Алтаев Хорохордин лишь сказал, что тема закрыта. Причем закрыта Владимиром Путиным и этого вопроса нет ни в федеральной повестке, ни в планах руководителя региона.

Напомним, Олег Хорохордин родился в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края и долгое время строил карьеру в Барнауле.

Олег Хорохордин,

врио главы Республики Алтай:

Я люблю Горный Алтай, сам родом из соседнего Алтайского края, и не было ни одного года, чтобы я не ездил в республику. Со школьных лет проводил здесь часть каникул, а позже и отпусков. Еще в школе принимал участие в археологических раскопках в Чемальском районе в группе студентов и старшеклассников-абитуриентов, это было необычно и интересно.

Также в интервью он сообщил, что планирует плотно заняться соцсетями. Насчет формирования команды и выдвижении нового сенатора глава пока не думал — впереди у Хорохордина еще выборы, которые пройдут в Республике Алтай осенью.

Напомним, представление главы Республики Алтай прошло 22 марта. Руководивший регионом 13 лет Александр Бердников 21 марта подал в отставку.