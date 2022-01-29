Новый старый мэр. В Белокурихе переизбрали главу

Решение единогласно приняли 28 января на сессии Белокурихинского городского Совета депутатов.

Базаров занимает пост главы с 2012 года.

Константин Базаров родился 21 февраля 1968 года в Душанбе. С 1992 года живет в Белокурихе. Работал мастером, инженером, начальником производственно-технического отдела в АОЗТ «Теплоцентраль», начальником производственно-технического отдела в ОАО «Холдинговая компания «Объединение коммунальных хозяйств», первым заместителем главы администрации Белокуриха и генеральным директором ОАО «Водоканал».

В апреле 2012 года стал главой администрации города Белокуриха. 14 декабря 2016 года на сессии Белокурихинского городского Совета депутатов избран главой Белокурихи.

Ранее в Алтайском крае назначили нового министра сельского хозяйства.