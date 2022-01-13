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Политика

Нового казахстанского министра Рогозин попросил не появляться на Байконуре

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин попросил нового казахстанского министра Аскара Умарова не появляться на Байконуре.

Байконур.
Байконур.
СС0

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», — написал он в своем Telegram.

Рогозин стал не первым российским чиновником, резко отреагировавшим на назначение Умарова, пишет Lenta.ru. Об отказе работать с казахстанским чиновником заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, Умаров придерживается русофобских взглядов.

Аскар Умаров стал министром информации и общественного развития после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов отправил в отставку правительство и сформировал новое. До этого он работал на посту замминистра и возглавлял агентство «Казинформ».

Сам Умаров на своей странице в Facebook заявил, что образ пытаются демонизировать, и он «не является тем, кем его пытаются представить». Министр подчеркнул, что «на всех постах», которые он занимал до этого, он старался плодотворно сотрудничать с «российскими и другими партнерами», пишет Газета.Ru.

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