Нового казахстанского министра Рогозин попросил не появляться на Байконуре

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», — написал он в своем Telegram.

Рогозин стал не первым российским чиновником, резко отреагировавшим на назначение Умарова, пишет Lenta.ru. Об отказе работать с казахстанским чиновником заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, Умаров придерживается русофобских взглядов.

Аскар Умаров стал министром информации и общественного развития после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов отправил в отставку правительство и сформировал новое. До этого он работал на посту замминистра и возглавлял агентство «Казинформ».

Сам Умаров на своей странице в Facebook заявил, что образ пытаются демонизировать, и он «не является тем, кем его пытаются представить». Министр подчеркнул, что «на всех постах», которые он занимал до этого, он старался плодотворно сотрудничать с «российскими и другими партнерами», пишет Газета.Ru.