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Политика

Нового министра природы для Алтайского края все еще согласовывают в Москве

Временно исполняющий обязанности руководителя министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский, предположительно, станет постоянным руководителем ведомства. Его кандидатуру рассматривают в Москве, пишет «Политсибру».

Андрей Стрелковский.
Андрей Стрелковский.
minprirody.alregn.ru

Назначение Стрелковского на пост министра, по данным источника в правительстве края, сейчас проходит согласование на федеральном уровне. Чуть более месяца назад его назначили исполняющим обязанности.

Ранее власти предлагали на должность главы минприроды мэра Алейска Ивана Маскаева, но длительное согласование его назначения закончилось отказом.

По сведениям источников, такое решение приняли из-за возможного конфликта интересов: с 2005 по 2010 годы он занимал пост исполнительного директора компании «Алтай-Форест», главу которого (Николая Бушкова) обвинили в незаконной рубке леса на 5 млн рублей.

Предыдущий министр Владимир Попрядухин ушел в отставку по собственному желанию осенью 2020 года.

Позже стало известно, что он возглавил Общественный совет нацпарка «Салаир».

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