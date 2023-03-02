Нового президента Вьетнама избрал парламент страны

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам 2 марта избрало Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Об этом сообщает ТАСС.

Во Ван Тхыонг принес присягу на верность родине, правящей партии и народу Вьетнама.

Сразу после результатов голосования прошла церемония вступления на должность главы государства.

52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама.

Он окончил факультет философии по специальности «марксистско-ленинская философия».

В разные годы новоиспеченный президент занимал руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама и в парторганизациях на местах. А в июне 2007 года его избрали депутатом нацсобрания.

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