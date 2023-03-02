2 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Нового президента Вьетнама избрал парламент страны

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам 2 марта избрало Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Об этом сообщает ТАСС.

Вьетнам.
Вьетнам.
Скриншот из YouTube

Во Ван Тхыонг принес присягу на верность родине, правящей партии и народу Вьетнама.

Сразу после результатов голосования прошла церемония вступления на должность главы государства.

52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама.

Он окончил факультет философии по специальности «марксистско-ленинская философия».

В разные годы новоиспеченный президент занимал руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама и в парторганизациях на местах. А в июне 2007 года его избрали депутатом нацсобрания.

Ранее в столице Сибири отменили прямые выборы мэра.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость