Нового президента Вьетнама избрал парламент страны

Во Ван Тхыонг принес присягу на верность родине, правящей партии и народу Вьетнама.
Сразу после результатов голосования прошла церемония вступления на должность главы государства.
52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама.
Он окончил факультет философии по специальности «марксистско-ленинская философия».
В разные годы новоиспеченный президент занимал руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама и в парторганизациях на местах. А в июне 2007 года его избрали депутатом нацсобрания.
Ранее в столице Сибири отменили прямые выборы мэра.