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Политика

О новых подробностях задержания главы МЧС Чечни сообщили СМИ и официальные лица

Чеченские силовики угрожали сотрудникам полиции, которые задержали главу МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП, сообщает Baza.

Алихан Цакаев, глава МЧС Чечни.
Алихан Цакаев, глава МЧС Чечни.
chechnya.gov.ru

Предварительно, вооруженными людьми, прибывшими на КПП, были бойцы Росгвардии Чечни.

Они угрожали автоматами полицейским и требовали отдать им министра МЧС Алихана Цакаева, задержанного за езду по встречной полосе федеральной трассы "Кавказ" и оскорбление сотрудников МВД, указывает Газета.Ru.

Утверждается, что росгвардейцы также ударили полицейского и потребовали выдать им автомобиль — GMC Yukon — генерала.

Уходя, глава МЧС Чечни пообещал поставить полицейских на колени, после чего уехал на машине вместе с силовиками.

Впоследствии к КПП приехал сотрудник ДПС из Чечни, чтобы забрать машину Цакаева и якобы самому выписать протокол за нарушение ПДД. В результате полицейские отдали Цакаева росгвардейцам.

Между тем МВД завершило проверку после задержания начальника ГУ МЧС по Чечне Цакаева. Из результатов проверки следует — Цакаев ехал на автомобиле GMC Yukon по встречной полосе и напал на сотрудников полиции, когда они пытались его задержать, пишет РИА Новости. Вел себя неадекватно и агрессивно, угрожал полицейским. В отношении него были применены физическая сила и наручники.

Для дальнейшей юридической оценки будут направлены в следственные органы Следственного комитета, отмечается в сообщении ГУ МВД России по СКФО.

Что произошло

14 апреля на КПП «Герзельский мост» — граница Чечни и Дагестана — полицейские полиции увидели автомобиль GMC, который двигался по встречной полосе.

На требование остановиться водитель не реагировал. Сделал попытку скрыться. Его задержали и заковали в наручники.

Впоследствии на КПП приехали силовики и отбили задержанного. Им оказался глава МЧС Чечни Алихан Цакаев.

Впоследствии глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал провокацией это задержание.

«Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП», — заявил Кадыров.

Кадыров отметил, что если бы глава МЧС Чечни был в генеральской форме, то задерживать его бы побоялись.

Награды

Генерал-майор Алихан Цакаев занимает пост начальника Главного управления МЧС по Чечне с марта 2022 года. С ноября 2021 года — врио начальника ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

До этого был замглавы регионального главка МЧС по антитеррористической деятельности.

До этого в течение около 16 лет работал в разных подразделениях МВД Чечни.

Награжден орденом Кадырова, четырьмя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», указывает Газета.Ru.

Отец девятерых детей.

27 мая ему исполнится 48 лет.

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