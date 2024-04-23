О новых подробностях задержания главы МЧС Чечни сообщили СМИ и официальные лица

Предварительно, вооруженными людьми, прибывшими на КПП, были бойцы Росгвардии Чечни.

Они угрожали автоматами полицейским и требовали отдать им министра МЧС Алихана Цакаева, задержанного за езду по встречной полосе федеральной трассы "Кавказ" и оскорбление сотрудников МВД, указывает Газета.Ru.

Утверждается, что росгвардейцы также ударили полицейского и потребовали выдать им автомобиль — GMC Yukon — генерала.

Уходя, глава МЧС Чечни пообещал поставить полицейских на колени, после чего уехал на машине вместе с силовиками.

Впоследствии к КПП приехал сотрудник ДПС из Чечни, чтобы забрать машину Цакаева и якобы самому выписать протокол за нарушение ПДД. В результате полицейские отдали Цакаева росгвардейцам.

Между тем МВД завершило проверку после задержания начальника ГУ МЧС по Чечне Цакаева. Из результатов проверки следует — Цакаев ехал на автомобиле GMC Yukon по встречной полосе и напал на сотрудников полиции, когда они пытались его задержать, пишет РИА Новости. Вел себя неадекватно и агрессивно, угрожал полицейским. В отношении него были применены физическая сила и наручники.

Для дальнейшей юридической оценки будут направлены в следственные органы Следственного комитета, отмечается в сообщении ГУ МВД России по СКФО.

Что произошло

14 апреля на КПП «Герзельский мост» — граница Чечни и Дагестана — полицейские полиции увидели автомобиль GMC, который двигался по встречной полосе.

На требование остановиться водитель не реагировал. Сделал попытку скрыться. Его задержали и заковали в наручники.

Впоследствии на КПП приехали силовики и отбили задержанного. Им оказался глава МЧС Чечни Алихан Цакаев.

Впоследствии глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал провокацией это задержание.

«Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП», — заявил Кадыров.

Кадыров отметил, что если бы глава МЧС Чечни был в генеральской форме, то задерживать его бы побоялись.

Награды

Генерал-майор Алихан Цакаев занимает пост начальника Главного управления МЧС по Чечне с марта 2022 года. С ноября 2021 года — врио начальника ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

До этого был замглавы регионального главка МЧС по антитеррористической деятельности.

До этого в течение около 16 лет работал в разных подразделениях МВД Чечни.

Награжден орденом Кадырова, четырьмя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», указывает Газета.Ru.

Отец девятерых детей.

27 мая ему исполнится 48 лет.

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