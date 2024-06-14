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Политика

О полном прекращении конфликта в рамках мирного предложения заявил Путин

Суть мирного предложения России заключается в полном прекращении украинского конфликта, пишет РИА Новости.

Но не в его заморозке, не его заморозке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

Путин добавил — Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия, указывает Lenta.ru.

Ранее почему СВО не началась раньше, рассказал Путин. Он заявил — Россия не начинала военную операцию по защите Донбасса раньше, так как ошибочно полагала, что партнеры будут соблюдать Минские соглашения.

Российские власти рассчитывали на порядочность партнеров.

Глава государства отметил — отметил, что Москва поняла «истинное положение дел» лишь когда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что отказываются выполнять договоренности.

Если бы не позиция западных стран, конфликт с Украиной прекратился бы полтора года назад, уверен президент РФ.

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