О выборах президента РФ рассказала глава ЦИК. Впервые — многодневные

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила —к выборам президента РФ в 2024 году хорошо подготовились, пишут РИА Новости .

из открытых источников в интернете

Есть много новых технических средств, которые будут применены в ходе выборов, новации разного рода.

Факт

ЦИК РФ 8 декабря проводит первое заседание после объявления даты будущих президентских выборов.

Накануне в Совфеде рассмотрели проект постановления о назначении даты выборов президента РФ в 2024 году.

Даты

Выборы президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

Владимир Путин пока не сообщил, что собирается баллотироваться.

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