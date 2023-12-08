О выборах президента РФ рассказала глава ЦИК. Впервые — многодневные

Есть много новых технических средств, которые будут применены в ходе выборов, новации разного рода.
Факт
ЦИК РФ 8 декабря проводит первое заседание после объявления даты будущих президентских выборов.
Накануне в Совфеде рассмотрели проект постановления о назначении даты выборов президента РФ в 2024 году.
Даты
Выборы президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.
Владимир Путин пока не сообщил, что собирается баллотироваться.
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