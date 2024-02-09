О возникновении новой горячей точки предупредили в России

Новый конфликт, по мнению первого заместителя постпреда России при ООН, может вспыхнуть на Балканах, сообщает РИА Новости .

По словам Дмитрия Полянского, конфликт на Балканах может вспыхнуть из-за действий властей самопровозглашенного Косово в отношении сербов.

Политик подчеркнул, что в Косово и Метохии проводится политика, «которая вызывает леденящие душу ассоциации с самой настоящей этнической чисткой».

Ранее правительство самопровозглашенной Республики Косово ввело санкции в отношении России.

"Такое решение принято в знак солидарности со странами ЕС, США и другими государствами, которые в связи с ситуацией на Украине ввели санкции в отношении России. Мы намерены поддержать международный порядок, суверенитет и независимость Украины", — отметил министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай

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