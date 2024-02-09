9 февраля
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Политика

О возникновении новой горячей точки предупредили в России

Новый конфликт, по мнению первого заместителя постпреда России при ООН, может вспыхнуть на Балканах, сообщает РИА Новости.

Взрыв.
Взрыв.
СС0

По словам Дмитрия Полянского, конфликт на Балканах может вспыхнуть из-за действий властей самопровозглашенного Косово в отношении сербов.

Политик подчеркнул, что в Косово и Метохии проводится политика, «которая вызывает леденящие душу ассоциации с самой настоящей этнической чисткой».

Ранее правительство самопровозглашенной Республики Косово ввело санкции в отношении России.

"Такое решение принято в знак солидарности со странами ЕС, США и другими государствами, которые в связи с ситуацией на Украине ввели санкции в отношении России. Мы намерены поддержать международный порядок, суверенитет и независимость Украины", — отметил министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай

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