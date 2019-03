Общественное движение «Открытая Россия» ликвидировали

Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).

По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, «осуществляют в России специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».

По словам уже экс-председателя движения Пивоварова, в организации не признают обвинений в нежелательности, но ликвидацией надеются снять претензии с участников движения.