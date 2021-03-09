Очередной глава района Алтайского края собрался в отставку

Информацию подтвердили в администрации района. Решение об отставке примут на сессии райсовета депутатов.
Увольнение Каверина связано с его состоянием здоровья, добавил замглавы администрации района Александр Жданов.
Должность главы Третьяковского района Николай Каверин занимал с 2017 года.
Ранее в отставку ушел глава Бийского района Владимир Трухин, глава Солонешенского района Виктор Горбачев, Троицкого района Андрей Овсянников (потом он возглавил Октябрьский район Барнаула, но вскоре уволился и признал вину в инкриминируемых ему растрате и крупном мошенничестве).