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Политика

Очередной глава района Алтайского края собрался в отставку

Глава Третьяковского района 62-летний Николай Каверин покидает свой пост. Об этом пишет «Политсибру».

Николай Каверин.
Николай Каверин.
третьяковский-район.рф

Информацию подтвердили в администрации района. Решение об отставке примут на сессии райсовета депутатов.

Увольнение Каверина связано с его состоянием здоровья, добавил замглавы администрации района Александр Жданов.

Должность главы Третьяковского района Николай Каверин занимал с 2017 года.

Ранее в отставку ушел глава Бийского района Владимир Трухин, глава Солонешенского района Виктор Горбачев, Троицкого района Андрей Овсянников (потом он возглавил Октябрьский район Барнаула, но вскоре уволился и признал вину в инкриминируемых ему растрате и крупном мошенничестве).

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