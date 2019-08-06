Одиозному экс-кандидату в губернаторы Алтайского края не дали шанс стать депутатом

Избирательная комиссия Барнаула зарегистрировала кандидатов на вакантный мандат депутата гордумы. На место претендуют пять человек — представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока». Еще троим желающим получить место в думе отказали, пишет «Политсибру».

Избирком отказал в регистрации в качестве кандидатов участнику прошлогодней губернаторской гонки, предпринимателю Андрею Крылову («Партия Роста»), Евгению Горлову («Партия малого бизнеса России») и самовыдвиженцу Сергею Крысанову.

Виталий Замаруев,

председатель избирательной комиссии Барнаула:

Это связано с недостаточным количеством подписей, собранных в их поддержку. Кандидаты должны были предоставить не менее 120 подписей. Однако в подписных листах был выявлен брак, ввиду того, что часть подписей были недостоверными и недействительными.

Речь идет, например, о неправильных паспортных данных отдавших подписи или отсутствии регистрации в Барнауле.

В итоге кандидатами на депутатское место стали: Петр Кайдаш (ЛДПР), Иван Нифонтов («Единая Россия»), Антон Арцибашев (КПРФ), Степан Лютов («Справедливая Россия») и Андрей Ткаченко («Яблоко»).

Довыборы в БГД по округу № 2 пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Место стало вакантным после того, как из-за декларационного скандала Марат Жумадилов сложил свои полномочия.

Чем известен Андрей Крылов

Предприниматель Андрей Крылов в 2018 году избирался в губернаторы Алтайского края и набрал 13,46% голосов избирателей. Потом он решил добиваться в суде отмены результатов выборов, но не смог.

Собственный бизнес Крылов организовал в 1990 году с друзьями и однокурсниками. Они создали фирму по изготовлению, монтажу и наладке видеопередатчиков в комплекте с видеомагнитофонами для вещания в селах Алтайского края. А через год после этого провел «коммерческую супермегасделку по продаже всей шерсти Алтайского края в Литву».

У Крылова много самых разных видов бизнеса. Его «Барнаульский шпалопропиточный завод» работает с 2007 года. В 2011 году он купил «Алейский сахарный завод». Предприятие не работает.

С 2015 года работает его корпорация «Сиэн». У компании, по данным налоговой службы, 31 вид деятельности: от продажи древесины до торговли животными. В феврале 2018 года Крылов создал «Алтайскую криптомайнинговую компанию».

В 2017 году возглавил региональное отделение «Партии роста».