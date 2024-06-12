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Политика

Одним указом Путин присвоил 87 генеральских званий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и классных чинов», сообщает "Фонтанка".

Повышение коснулось 87 военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников таможенной службы и юстиции.

Восемь адмиральских званий достались представителям военно-морского флота.

Ранее указом Путина были отмечены заслуги четверых жителей Алтая. Также Путин присвоил почетное звание трактористу-машинисту из Алтайского края.

Мужчина более 40 лет посвятил сельскому хозяйству, работая все это время в Алтайском крае. Президент Владимир Путин присвоил ему почетное звание — «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

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