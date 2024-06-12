Одним указом Путин присвоил 87 генеральских званий

Повышение коснулось 87 военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников таможенной службы и юстиции.
Восемь адмиральских званий достались представителям военно-морского флота.
Ранее указом Путина были отмечены заслуги четверых жителей Алтая. Также Путин присвоил почетное звание трактористу-машинисту из Алтайского края.
Мужчина более 40 лет посвятил сельскому хозяйству, работая все это время в Алтайском крае. Президент Владимир Путин присвоил ему почетное звание — «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Самое важное - в нашем Telegram-канале