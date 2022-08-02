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Политика

Официально: страницу Медведева во «ВКонтакте» взломали

1 августа поздно вечером на странице Медведева «ВКонтакте» появился пространный пост о геополитике, посвященный действиям России на постсоветском пространстве.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

До этого там пост, опубликованный зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым на его странице «ВКонтакте», был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ, указывает bfm.ru.

Вскоре «пространный» пост был удален, и последней записью снова стало поздравление с Днем ВМФ.

С тем, кто взломал страницу и публиковал другую запись, разберется администрация соцсети и кто положено, сообщил РИА Новости помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.

Ранее Дмитрий Медведев ополчился на искусственный интеллект.

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