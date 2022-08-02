Официально: страницу Медведева во «ВКонтакте» взломали

До этого там пост, опубликованный зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым на его странице «ВКонтакте», был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ, указывает bfm.ru.
Вскоре «пространный» пост был удален, и последней записью снова стало поздравление с Днем ВМФ.
С тем, кто взломал страницу и публиковал другую запись, разберется администрация соцсети и кто положено, сообщил РИА Новости помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.
Ранее Дмитрий Медведев ополчился на искусственный интеллект.