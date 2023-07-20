Опубликовано видео, как бойцы ЧВК "Вагнер" обучают военнообязанных в Белоруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» в качестве инструкторов участвуют в подготовке войск территориальной обороны в Белоруссии.

Минобороны страны показало кадры учений на полигоне в Могилевской области, указывает "Фонтанка". Обучаемые — военнообязанные из подразделений территориальной обороны. Именно им передают "музыканты" свой боевой опыт.

Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций.

Минобороны Белоруссии 20 июля в своих соцсетях сообщило о совместной работе с ЧВК «Вагнер». На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский».

Ведомство также пообещало в ближайшем времени опубликовать подробности учений.

Между тем основатель ЧВК Евгений Пригожин сделал важное заявление. По его словам, он решил сделать белорусские вооруженные силы второй армией мира. После подготовки основные силы компании направятся в Африку. Однако вероятность возвращения «музыкантов» в зону боевого соприкосновения СВО тоже исключать нельзя, уточнил Пригожин.

Между тем страны Балтии — Литва, Латвия — выразили обеспокоенность присутствием бойцов ЧВК совсем рядом.

Что произошло

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.

Факт

Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.