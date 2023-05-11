«Опять власть меняется». Почему выборы координатора ЛДПР в Краснощековском районе привели к скандалу

Недавно в местном отделении ЛДПР в Краснощековском районе сменился координатор. Рядовое партийное голосование привлекло внимание СМИ после того, как на сессии Алтайского Заксобрания депутат Людмила Цивилева обвинила районные власти во вмешательстве в дела партии через подконтрольных лиц.

В штабе ЛДПР. Выборы в АКЗС и Госдуму. Барнаул, 18-19 сентября 2016 года.

В интервью altapress.ru Людмила Цивилева рассказала, что по сути местная ячейка ЛДПР разделилась надвое. На должность координатора отделения претендовали два человека – ранее занимавший пост молодой учитель истории Андрей Ломакин и начальник юридического отдела районной администрации Виталий Фролов. По итогам голосования, победу одержал именно Фролов, причем перевес в его сторону оказался буквально в один голос.

Людмила Цивилева. Скриншот трансляции сессии АКЗС.

Людмила Цивилева считает, что поскольку новый координатор работает в районной администрации, то он будет подотчетен главе района Александру Бобрышеву, который также возглавляет местное отделение Единой России.

«Возникает вопрос. Как в рамках конфликта интересов один политический лидер может быть в подчинении у другого?», - сказала Цивилева.

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) чиновника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

По ее словам, все это означает, что накануне губернаторских и президентских выборов в участковых избирательных комиссиях будут находиться только люди, подотчетные главе района. Партия либерал-демократов "не будет иметь возможности полноценно участвовать в избирательном процессе".

При этом депутат отмечает, что никаких конфликтов с районной властью у местного отделения ЛДПР никогда не было. Однако, она считает, что своими действиями районные власти погасили последнюю оппозицию в районе. По ее словам, это сделано целенаправленно, чтобы ослабить партию, а подобная ситуация возникает тогда, когда у власти не хватает «обыкновенных мер административного ресурса и собственного авторитета».

Александр Бобрышев, глава Краснощековского района. Altairegion22.ru

Глава Краснощековского района Александр Бобрышев в разговоре с корреспондентом altapress.ru рассказал, что ситуация с выборами координатора отделения ЛДПР обстоит несколько иначе.

По его словам, одержавший победу Виталий Фролов вовсе не входил в оппозиционную партию накануне голосования. Он находится среди членов ЛДПР довольно давно – с января 2017 года, и при этом работает в администрации района уже пять лет. Личные взгляды, по словам главы района, никак не мешают Фролову исполнять свои обязанности.

«Как глава района и как секретарь местного отделения «Единой России» я никак не вмешиваюсь в деятельность партии ЛДПР. Это их внутренняя жизнь», - заявил Бобрышев.

Таким же образом Александр Бобрышев прокомментировал и вступление в партию других районных чиновников. По его словам, это их личное дело, и на это он никак не влияет и не вмешивается.

Денис Голобородько. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Вице-спикер краевого парламента и председатель комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько рассказал altapress.ru, что по закону представители органов местного самоуправления во внерабочее время могут заниматься общественно-политической деятельностью в различных партиях.

«Пример в Краснощековском районе не первый и не единственный в крае. У нас есть главы городских и сельских поселений, представляющие различные политические силы, есть и сотрудники местных администраций, которые состоят в различных политических партиях», - сказал Голобородько.

По его словам, в такой ситуации нет большой проблемы. Главное, подчеркнул Голобородько, чтобы районные чиновники продолжали профессионально исполнять должностные обязанности «и работать на благо муниципалитетов».

Ранее глава фракции ЛДПР Владимир Семенов пожаловался на вмешательство администрации Завьяловского района во внутрипартийные выборы.